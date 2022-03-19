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    首頁　>　社會

    「丟丟妹」出面否認家裡開賭場 彰化警方說話了

    丟丟妹澄清老家是開宮廟，不是賭場。（記者陳奕全攝）

    丟丟妹澄清老家是開宮廟，不是賭場。（記者陳奕全攝）

    2022/03/19 20:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕直播拍賣主「丟丟妹」今天在台北澄清「我家是開宮廟，不是開賭場」。對此，彰化警方說，「丟丟妹」叔叔家賭博案已移送彰化地檢署，涉案4人坦承打牌，其中並不包括「丟丟妹」的父親。

    彰化警方指出，「丟丟妹」的父親與叔叔兩家住在伸港鄉兩棟相鄰透天厝，在偵破直播拍賣主「丟丟妹」叔叔住處遭蒙面雙匪持槍行搶案後，賭博案另案偵辦，由於沒有相關監視影像，加上槍擊案主嫌輕生身亡，只能就犯罪事實來勾勒還原，當天現場打牌4人均坦承打麻將，全案訊後以賭博罪嫌移送偵辦。

    而警方移送4人當中為1女3男，除了被搶的貿易商，還有「丟丟妹」的叔叔，不過，地方人士認為，「賭博罪」依刑法規定是在公開場所或公眾得出入場所，如果是在非公開場所或公眾出入的場所，就會改以社會秩序維護法開罰。

    「丟丟妹」叔叔住處在上個月遭蒙面雙匪持槍行搶，當時警方在偵辦中就發現，歹徒可以自由進出民宅，就是因為從「丟丟妹」父親所開的神壇進出，因為神壇平日幾乎都不關門，當天搶匪所搶的30萬元，就來自「丟丟妹」叔叔與貿易商在場的賭博相關資金。

    「丟丟妹」父親在自家一樓開神壇，平日幾乎都不關門，上個月歹徒就是從神壇進入，再進入隔壁搶劫。（資料照）

    「丟丟妹」父親在自家一樓開神壇，平日幾乎都不關門，上個月歹徒就是從神壇進入，再進入隔壁搶劫。（資料照）

    「丟丟妹」父親與叔叔的住家就在隔壁，兩棟是相鄰透天住宅。（翻攝資料照）

    「丟丟妹」父親與叔叔的住家就在隔壁，兩棟是相鄰透天住宅。（翻攝資料照）

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