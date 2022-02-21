攻監畫面曝光！蒙匪搶「丟丟妹」叔叔 在汽旅房門打開一剎自轟亡

犯下「丟丟妹」叔叔住處搶案的楊姓蒙面搶匪，入住雲林縣汽車旅館被警方包圍，當鐵門一打開之際就選擇自轟。（記者劉曉欣翻攝）

2022/02/21 11:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化警方今天宣布偵破直播拍賣主「丟丟妹」叔叔住處賭博場所遭蒙面雙匪持槍搶案，並公布攻堅畫面，警方表示，逃亡的楊姓主嫌火力強大，帶著女友住入雲林汽車旅館，警方見機不可失，出動保安警力圍攻，楊男眼見無法脫逃，在汽旅鐵門一打開就瞬間持槍朝後腦自轟。

警方表示，由於蒙面雙匪作案是開著沒有車牌的車輛犯案，只好透過路口監視器進行過濾比對，才掌握48歲楊姓主嫌與李姓友人合夥犯案，當員警昨天凌晨追蹤到楊嫌偕同女友到雲林汽車旅館，馬上就派出保安警力，準備採圍堵方式逮人。

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警方指出，由於楊嫌非常敏感，當警力已在汽車旅館房間外完成佈署，正在開啟汽旅房間的車庫鐵門時，突然傳出一聲槍響，警方隨即回擊兩槍，大批警力立刻上前，發現楊男已經倒臥在車內的駕駛座血泊中，初步判定是右手持改造手槍朝後腦自轟，送醫急救到今早宣告不治。

警方調查發現，在楊嫌自轟當下，女友已在汽車旅館的2樓，並在楊嫌汽車的後面行李箱起出改造霰彈槍1把，霰彈12顆、子彈92顆，隨後在台中租屋處找到共犯李姓男子（24歲）。

警方表示，這起蒙面雙匪所搶約30萬元，只花到剩下13多萬元，所搶的金額為「丟丟妹」叔叔與貿易商都有，初布了解搶匪與被害人並不認識，為何鎖定「丟丟妹」叔叔住處犯案，仍要調查釐清，不排除有內應。

而楊嫌逃亡半個月選擇自轟，原來是楊男前科累累，並有多案在身，去年10月才因偽造五倍卷被逮，今年1月底又因為竊盜機車被拘提到案，大年初四又犯下持槍搶劫，在被警察包圍自知逃不了後就選擇舉槍自轟。

而「丟丟妹」的父親日前有出面說明搶劫經過，但今天不願意接受採訪發表意見。

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犯下「丟丟妹」叔叔住處搶案的楊姓蒙面搶匪，入住雲林縣汽車旅館被警方包圍，當鐵門一打開之際就選擇自轟。（記者劉曉欣翻攝）

犯下「丟丟妹」叔叔住處搶案的楊姓蒙面搶匪，入住雲林縣汽車旅館被警方包圍，當鐵門一打開之際就選擇自轟，警方也立即回了兩槍。（記者劉曉欣翻攝）

「丟丟妹」叔叔住處遭蒙面雙匪持槍搶劫案，彰化警方起出大批兩把槍與大批子彈。（記者劉曉欣翻攝）

蒙面雙匪的共犯李姓男子也在台中租屋處被捕。（記者劉曉欣翻攝）

丟丟妹的父親不願就破案回應。（資料照，記者劉曉欣翻攝）

「丟丟妹」叔叔住處遭人持槍搶劫，彰化警方宣布偵破。（取自丟丟妹臉書）

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