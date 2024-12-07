母校被譏「盤絲洞」蔡英文出席中山女高校慶：做勇敢走向世界的女生

台北市中山女高今日慶祝創校127週年，前總統蔡英文返回母校一同歡慶。（圖擷自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

2024/12/07 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山女高今日慶祝創校127週年，前總統蔡英文返回母校一同歡慶，她致詞時表示，台灣已經是國際社會中重要的一份子，年輕人不要害怕走出去，也不需要被別人定義，做「勇敢走向世界的女生」。

蔡英文今於臉書粉專發文提及，「非常高興，今天又回到母校，和大家一起慶祝127週年的校慶。」雖然這個校園和她讀書時，已有很大的不同，但今天一踏進校門，那些最青春的時光就再次浮現眼前。

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馬英九基金會安排奧運桌球金牌選手馬龍來台參訪，馬龍參訪中山女高的畫面，被中國部分媒體形容為「唐僧進盤絲洞」引發爭議。蔡英文說，在2016年中山女中的畢業典禮上說，請學妹們記得要做一個「勇敢的女生」，現在還要加上幾個字，女生不需要被別人定義，被別人限制，我們要做「勇敢走向世界的女生」。要勇敢走向世界，並不容易。一路上，會遇到很多保守的力量、阻擋的障礙。

蔡英文提到，現在的台灣，是世界的台灣，沒有人會否認台灣在世界上的關鍵地位；而台灣的民主、台灣人的團結，更讓世界體會到台灣的存在與重要。台灣已經是國際社會中重要的一份子。所以，年輕人不要害怕走出去，我也相信，台灣的高中生已經有能力走出去，與世界對話，為自己也為台灣發聲。

希望各位同學，未來不論是參加國際競賽，或是與來自四面八方的學生交流，都能展現台灣人的自信與勇氣，也能在快速變動的世界中，找到屬於自己的特色和底氣。更重要的是，希望大家都能帶著中山女中給予的養分，為這片土地創造更多的可能性，為改變世界奉獻心力。

台北市中山女高今日慶祝創校127週年。（圖擷自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

蔡英文說，女生不需要被別人定義，被別人限制，我們要做「勇敢走向世界的女生」。（圖擷自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

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