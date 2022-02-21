「丟丟妹」父稱弟弟住處打家庭麻將 警另案偵辦「賭博場所」打臉

丟丟妹是人氣直播拍賣主。（取自丟丟妹臉書）

2022/02/21 20:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化警方今天宣布偵破直播拍賣主「丟丟妹」叔叔住處遭蒙面雙匪持槍行搶案，有關「丟丟妹」叔叔住處賭博場所部分將另案偵辦；等同狠狠打臉「丟丟妹」父親日前出面澄清說他跟弟弟都沒有經營賭場的說法！

警方表示，針對「丟丟妹」叔叔住處經營賭場一事，警方將會另案偵辦，由於賭客都是從「丟丟妹」父親所開的神壇自由進出，將釐清賭場操盤與實際負責人，而搶匪所搶的30萬元，就來自「丟丟妹」叔叔與貿易商在場的賭博相關資金。

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地方人士指出，既然歹徒持槍搶劫，就是有備而來，才會開著沒有車牌的汽車，在大年初四深夜跑到偏僻鄉間，還熟門熟路知道從神壇進入賭場，搶了馬上就走，這代表要不是搶匪事先有做功課，就是有人提供賭場情資，才能讓雙匪迅速搶劫得逞。

「丟丟妹」父親李慶福，以「福哥」經營網路海產拍賣生意，他跟弟弟居住在彰化縣伸港鄉，2人住所是2棟連棟透天厝，李慶福在1樓經營神壇，神檀平日幾乎都不關門，任何人都可以自由進出，李慶福日前也出面說，搶匪就是2月4日從神壇持槍闖入民宅搶走錢，原本沒有報案，後來是老婆認為神壇都很少關門，這樣很危險，才在2月11日報案，當時還說希望警方早日破案，早日還他們清白，但今天警方破案後，李慶福則是不願再發表意見。

「丟丟妹」的父親與叔叔就住在隔壁，2棟是相連的透天厝。（資料照）

「丟丟妹」父親在透天厝的一樓開神壇。（資料照）

「丟丟妹」的父親曾出面澄清他跟弟弟都沒有經營賭場，頂多就是年節的打打家庭麻將。（資料照）

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