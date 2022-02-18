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    網傳開賭場被搶千萬 「丟丟妹」老爸親上火線說分明

    網路直播主「丟丟妹」的父親李慶福「福哥」，現身澄清家族沒有經營賭場。（記者劉曉欣翻攝）

    網路直播主「丟丟妹」的父親李慶福「福哥」，現身澄清家族沒有經營賭場。（記者劉曉欣翻攝）

    2022/02/18 14:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕人氣爆表的直播拍賣主「丟丟妹」李明珊，日前曾宣布無限期停播，後又火速復播，卻被網友爆料疑似是其父開賭場被搶千萬元；「丟丟妹」的父親李慶福今天親上火線澄清，家人沒有開職業賭場，全案來龍去脈就是貿易商友人在大年初四來訪交貨款給他的弟弟，兩名蒙面歹徒持槍闖入搶走貿易商皮包，貨款約為2、30萬元，希望警方早日把歹徒繩之以法。

    李慶福在網路以「福哥」為名，經營海產直播生意，他今天現身接受訪問並澄清網傳開賭場等錯誤謠言；李慶福強調，他跟弟弟住在伸港，兄弟的兩棟透天厝相鄰，他的透天厝一樓有神壇，所以，都是開放式空間，任何人都可以自由進出，搶劫的蒙面歹徒在大年初四晚間從他的神壇闖入，兩名歹徒分持1長槍、1短槍進入，搶走貿易商皮包就從神壇火速離去。

    李慶福指出，2月4日當晚，他的女兒「丟丟妹」與其它家人都北上度假，全家只有他一人留守，搶劫當時他在住家樓上，並不知道發生了什麼事，事後才聽弟弟提起，老婆回來後得知，認為神壇平日都不關門，無法管制人員進出，建議要報案才能確保人身安全，所以，才會直到2月11日才報案。

    李慶福強調，「網路傳聞賭場遭搶千萬」完全是錯誤的，他跟弟弟都沒有經營賭場，希望警方早日破案，還他們一個公道。

    地方人士表示，李慶福與弟弟都是經營海產生意，李慶福近年來以「福哥」之名經營網路直播賣海產，女兒「丟丟妹」因為活潑可愛，北上當起直播主，名氣比「福哥」響亮。

    「丟丟妹」的父親李慶福表示，他的透天厝一樓有神壇，任何人都可以自由出入，而弟弟家就是隔壁透天厝。（記者劉曉欣翻攝）

    「丟丟妹」的父親李慶福表示，他的透天厝一樓有神壇，任何人都可以自由出入，而弟弟家就是隔壁透天厝。（記者劉曉欣翻攝）

    「丟丟妹」父親與弟弟住在彰化伸港，兩人住所是相連透天厝。（記者劉曉欣翻攝）

    「丟丟妹」父親與弟弟住在彰化伸港，兩人住所是相連透天厝。（記者劉曉欣翻攝）

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