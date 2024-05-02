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開處方籤讓成癮者領「使蒂諾斯」 不法診所3年獲利逾2千萬

北檢今指揮台北市調查處等單位，陸續將陳姓醫師等5人逮捕到案，並依違反醫師法等罪偵辦。（記者吳昇儒攝）

北檢今指揮台北市調查處等單位，陸續將陳姓醫師等5人逮捕到案，並依違反醫師法等罪偵辦。（記者吳昇儒攝）

2024/05/02 17:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕北市開設診所的陳姓醫師與無醫師執照的兒子及另名郭姓醫師於2019年起，每月開出百張管制藥品「使蒂諾斯」處方籤，轉售給成癮或有需求的患者，再到藥局領藥。台北市衛生局清查後發現異常，函請台北地檢署偵辦。至2021年為止，偵辦人員初估其不法所得高達2千萬元。北檢今指揮台北市調查處等單位，陸續將陳姓醫師等5人逮捕到案，並依違反醫師法等罪偵辦。

據悉台北市衛生局清查「使蒂諾斯」處方籤時，發現陳姓醫師開設的診所，每個月都開出上百張的處方籤，且均是以自費方式看診，規避健保局管制，隨即將案件函送給台北地檢署偵辦。

據了解，陳姓醫師在北市中山區開設診所，並聘請郭姓醫師一同看診，卻於2019年起，每個月開出上百張管制藥品「使蒂諾斯」的處方籤，提供給有需求或成癮患者，藉此牟利。

陳醫師的兒子無醫師執照，卻也以父親名義，開處方籤給「客戶」，而其女兒也在診所內協助，一併被列為共犯。

此外，檢警調更查出某間藥局的蕭姓負責人，長期與陳醫師等人配合，負責兌換藥品給陳醫師的「客戶」，至2021年為止，偵辦人員初估其不法所得高達2千萬元。而某些客戶則自行選擇換取藥物的藥局，許多藥局在不知情的情況下，將「使蒂諾斯」兌出。

台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處、中山分局兵分6路進行搜索，將陳姓醫師一家三口、郭姓醫師及蕭姓藥局負責人逮捕到案，全案將朝違反醫師法、毒品危害防制條例及業務登載不實等罪嫌偵辦。

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