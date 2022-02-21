獨家》「丟丟妹」叔父數十萬遭搶 警攻堅時搶嫌自轟命危

人氣直播主「丟丟妹」外型亮麗、身材姣好，拍賣手法活潑生動，接地氣的風格大受買家喜愛，名氣響亮。（翻攝丟丟妹臉書粉絲專頁）

2022/02/21 06:37

〔記者湯世名／彰化報導〕網紅「丟丟妹」的叔父在大年初四遭2名歹徒分持長、短槍闖入彰化縣伸港鄉住處搶走數十萬元，警方連日偵辦鎖定歹徒行蹤，昨天凌晨荷槍實彈前往雲林縣某汽車旅館攻堅，其中1名楊姓嫌犯疑因無路可逃，竟朝舉槍自轟1槍倒臥血泊，警方將他送醫搶救，目前命危，另名歹徒則順利落網，全案由警方擴大偵辦，將於今天記者會中公布案情。

「丟丟妹」的父親以經營海產買賣為業，在網路拍賣開始風行後，家族即轉為經營網路拍賣，由於「丟丟妹」外型亮麗、身材姣好，拍賣手法活潑生動，因此「丟丟妹」就成為直播拍賣主，以經營網拍海產為業，接地氣的風格頗受買家喜愛，名氣比她父親還要響亮。

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彰化縣發生這樁持槍搶案後震驚各界，縣警局刑警大隊、和美警分局透過連日來埋伏、跟監終於鎖定2名歹徒行蹤，昨天凌晨2時荷槍實彈趕往雲林縣某汽車旅館攻堅，警匪對峙過程中突然槍聲大作，警方攻入發現其中1名48歲楊姓男子中1槍，當場倒臥血泊中，另名男子則棄械投降。警方清點現場，歹徒當初所搶得的數十萬元，身上僅剩數萬元。警方火速將楊男送醫搶救，但傷勢相當嚴重。

據了解，警方偵辦重點在於2名歹徒都是和美鎮人，為何會光天化日下跨區到伸港鄉持槍搶民宅，且為何會事先知悉貿易商友人交貨款給「丟丟妹」的叔叔，以及行搶後的數十萬元現金，都花用在何處。

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網紅「丟丟妹」叔父遭搶數十萬元，彰化警方昨凌晨攻堅時搶嫌開槍自轟命危搶救中。（記者湯世名攝）

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