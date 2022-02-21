「丟丟妹」叔父遭搶數十萬 警攻堅搶匪自轟

網紅直播拍賣主「丟丟妹」（上圖，取自丟丟 妹臉書）的叔父，年初四遭歹徒搶走數十萬元 ；警方昨凌晨在雲林縣一處摩鐵攻堅逮人。

2022/02/21 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕人氣直播拍賣主「丟丟妹」，其叔父在大年初四遭二名歹徒分持長、短槍闖入彰化縣伸港鄉住處搶走數十萬元；彰化縣和美警分局鎖定二名搶匪行蹤，經連日跟監埋伏，昨凌晨南下雲林縣某汽車旅館攻堅逮人時，不料其中楊姓歹徒竟朝頭部自轟一槍，警方火速將人送醫搶救，傷勢相當嚴重，情況不樂觀，另名歹徒順利落網，全案警方擴大偵辦中。

警方將楊男送醫 另一歹徒落網

網紅「丟丟妹」不久前曾宣布無限期停播，後又火速復播，但被網友爆料，疑似是其父開賭場被搶千萬元；「丟丟妹」的父親還親上火線澄清指，全案是貿易商友人在大年初四來訪，並交貨款給他的弟弟時，二名蒙面歹徒分持槍闖入搶走數十萬元，搶完後火速離開，網路傳聞賭場遭搶千萬完全不對，他們絕對沒有經營賭場，希望警方早日將歹徒繩之以法，還他們公道。

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傳賭場遭搶 丟丟妹父親澄清

發生持槍搶案後，彰化縣警局刑警大隊、和美警分局全力追緝歹徒，透過連日來埋伏、跟監終於鎖定二名歹徒行蹤，昨凌晨大批員警荷槍實彈趕往雲林縣某汽車旅館攻堅，警匪對峙期間，其中一名四十八歲楊姓男子突然朝自己頭部轟一槍，當場倒臥血泊中，另名男子則棄械投降。警方清點現場，歹徒當初搶得的數十萬元，僅剩數萬元現金。

警方火速將楊男送醫搶救，但傷勢嚴重，昏迷指數只剩下三，家屬趕到醫院時都相當難過，據傳已簽署放棄急救書，情況相當不樂觀。

據了解，二名歹徒都是和美鎮人，為何會光天化日下跨區到伸港鄉持槍搶民宅，且為何會事先知悉貿易商友人交貨款給「丟丟妹」的叔叔，以及行搶後的數十萬元至今，到底都花在賭場、還債，還是吸毒，全案深入偵辦中。

丟丟妹拍賣手法活潑成網紅

「丟丟妹」的父親以經營海產買賣為業，在網路拍賣開始風行後，家族即轉為經營網路拍賣，由於「丟丟妹」外型亮麗、身材姣好，拍賣手法活潑生動，因此「丟丟妹」就成為直播拍賣主，以經營網拍海產為業，接地氣的風格頗受買家喜愛，名氣比她父親還要響亮。

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