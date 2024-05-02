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清大女學生遭陌生男跟蹤搭訕 警調監視器錄到畫面追查中

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

2024/05/02 21:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥今天指出，他接獲家長陳情指女兒就讀清華大學南大校區，卻在回學校的路上被陌生男子跟蹤、搭訕，所幸最後沒有發生意外，但已造成女兒驚恐，並擔心是否也有其他女學生被跟蹤。對此，劉康彥與警方已調閱相關監視器畫面，確定有錄到該男子的畫面，已循線追查中。

劉康彥提到，這名女大學生是從外縣市搭火車回到新竹，出站後左轉沿中華路步行，穿越竹蓮地下道，再沿興竹街（鐵軌旁）往振興陸橋方向前進，就在「屋外關東煮」附近，被一個舉止怪異的男子攀談。據了解，這名男子先跟蹤另一位女生，直到和她擦身而過才被鎖定。顯然這個男子可能是隨機針對獨自夜歸的女生攀談。

劉康彥也提到這名男子問女大學生：「現在幾點？可不可以幫我找住的地方？可不可以讓我跟妳走到學校？」所幸，這名女大學生很機警，完全不理會，直接快速離開，並前往派出所報案。

劉康彥表示，接到陳情後就與市議員施乃如向警察局查證及了解，並確認清大南大校區及振興陸橋周邊的監視器是否正常運作。據警方提供的資料，興竹街（新竹國小周邊）、南大路（清大周邊）合計有34支警用監視器，畫面也都正常。且警方調閱監視器畫面後，確定有拍攝到該男子搭訕、攀談的畫面，已進行後續偵辦。

劉康彥與施乃如也建議，不論男生女生，夜間返家都不要獨自一人，盡可能結伴同行，非不得已，也不要走在人煙稀少、燈光昏暗的小巷弄，都很容易成為有心人士鎖定的目標。

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

清大南大校區女大學生日前返回學校時遭陌生男子跟蹤搭訕，市議員劉康彥已與警方聯繫，而警方監視器已錄到該男子畫面並追查中。（劉康彥提供）

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