消防員當「產婆」 蕭惠元、洪育禮救護車上「迎新」

新竹縣消防員洪育禮和蕭惠元通力合作在救護車上順利接生。（圖由竹縣府消防局提供）

2022/03/18 19:20

〔記者黃美珠／新豐報導〕消防員平時上山下海打火、救溺或者搜救山難，偶爾幸運的話還可能要當起「產婆」幫忙迎接新生命！新竹縣政府消防局山崎消防分隊員蕭惠元、洪育禮今天下午1點多接獲孕婦急產救護案，就這樣促不及防地，在救護車上幫1個23歲二度當媽的孕婦成功穩穩接住了個健康漂亮的小女嬰。

洪育禮說，這個年輕媽媽懷孕已經進入第37週，今天中午過後突然肚子痛，感到肢體無力而報案請求送醫，他們原本打算把她就近送往竹北的醫院，但孕婦卻希望可以到新竹市自己產檢的醫院。

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沒想到就剩下4分鐘的路程就要到達醫院，她突然腹痛難忍且覺得下體有異物感、羊水甚至好像破了而流出。洪育禮趕緊低頭檢查，發現胎頭已經外露，只好請開車的學長蕭惠元，停車在路邊準備接生。

洪育禮說，這雖是他的第1次接生，但因有學長在旁幫忙，再加上平日都有相關的救護訓練，所以照表操課倒也不緊張，果然一步一步地順利讓孩子誕下。

從事消防工作3年的蕭惠元今天早上才剛把1名OHCA的患者從鬼門關前拉回，沒想到下午就迎接新生命的報到。

妙的是，3年前，他剛畢業沒多久，也曾當場成功接生過1次，而巧的是，那次接生前也恰好出勤了1個OHCA勤務，同樣成功救回1命。

新竹縣消防員洪育禮（左）、蕭惠元（右）開心合力成功接生下健康的小女嬰。（圖由竹縣府消防局提供）

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