為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阿兵哥開戰備督導車撞死人 賠30萬、到靈堂致意獲緩刑

張姓軍人駕駛海軍某雷達站的戰備督勤車，撞死機車騎士，他賠償30萬元並到靈堂致意，台中地院判刑5月，宣告緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

張姓軍人駕駛海軍某雷達站的戰備督勤車，撞死機車騎士，他賠償30萬元並到靈堂致意，台中地院判刑5月，宣告緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2024/07/03 12:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職海軍的張姓軍人，去年8月28日上午駕駛某雷達站的戰備督導車，行經台中市豐原區時，沒有遵守閃光紅燈的「停車再開」規定，與騎乘機車的張姓民眾（兩人同姓）相撞，治療3個多月死亡，台中地方法院認為張姓軍人始終坦認犯行，且賠償30萬元與死者家屬和解，還到張男靈堂致意，依過失致死罪判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，張姓軍人駕駛戰備督導車，上述時間沿中市豐原區育英路快車道直行，往豐南路方向行駛，行經設有閃光號誌的豐南街與育英路口時，沒有遵守閃紅燈的「停車再開」規定，張姓男子騎機車從豐南街慢車道直行，往育仁街方向行駛至此路口，也沒有注意閃黃燈的「警告」標誌，兩車碰撞後，張男創傷性顱內出血、右側硬腦膜下積液，治療3個多月後死亡。

台中地院認為，張姓軍人是現役軍人，已婚且育有未成年子女2人，此案雖有主要責任，但考量他已與死者家屬調解成立，更支付30萬元和解，死者家屬也說，死者住院期間，張姓軍人持續探望，張男死亡後，也到靈堂致意，足以認定他已獲得死者家屬諒解，犯後態度尚佳，依過失致死罪判處5月徒刑。

另外，考量張姓軍人沒有前科，一時短於思慮未遵守交通法規而造成死亡車禍，犯罪情節俱尚未達到不可原諒的程度，且坦認犯行賠償死者家屬，犯罪後已盡力彌補損害，並獲取家屬諒解，上述判刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逆轉！台中男大生疑酒駕被救護車撞死 法醫抽眼球液複驗還清白
2024/07/02 19:56

逆轉！台中男大生疑酒駕被救護車撞死 法醫抽眼球液複驗還清白
廂型車違停開車門釀車禍 警開2張罰單
2024/07/02 16:39

廂型車違停開車門釀車禍 警開2張罰單

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
酒駕男失控撞百年老樹 「西瓜皮」難抵撞擊頭破血流亡
2024/07/02 17:13

酒駕男失控撞百年老樹 「西瓜皮」難抵撞擊頭破血流亡
國1楠梓路段火燒車 小貨車頭面目全非
2024/07/02 17:17

國1楠梓路段火燒車 小貨車頭面目全非

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播