阿兵哥開戰備督導車撞死人 賠30萬、到靈堂致意獲緩刑

張姓軍人駕駛海軍某雷達站的戰備督勤車，撞死機車騎士，他賠償30萬元並到靈堂致意，台中地院判刑5月，宣告緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2024/07/03 12:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職海軍的張姓軍人，去年8月28日上午駕駛某雷達站的戰備督導車，行經台中市豐原區時，沒有遵守閃光紅燈的「停車再開」規定，與騎乘機車的張姓民眾（兩人同姓）相撞，治療3個多月死亡，台中地方法院認為張姓軍人始終坦認犯行，且賠償30萬元與死者家屬和解，還到張男靈堂致意，依過失致死罪判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，張姓軍人駕駛戰備督導車，上述時間沿中市豐原區育英路快車道直行，往豐南路方向行駛，行經設有閃光號誌的豐南街與育英路口時，沒有遵守閃紅燈的「停車再開」規定，張姓男子騎機車從豐南街慢車道直行，往育仁街方向行駛至此路口，也沒有注意閃黃燈的「警告」標誌，兩車碰撞後，張男創傷性顱內出血、右側硬腦膜下積液，治療3個多月後死亡。

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台中地院認為，張姓軍人是現役軍人，已婚且育有未成年子女2人，此案雖有主要責任，但考量他已與死者家屬調解成立，更支付30萬元和解，死者家屬也說，死者住院期間，張姓軍人持續探望，張男死亡後，也到靈堂致意，足以認定他已獲得死者家屬諒解，犯後態度尚佳，依過失致死罪判處5月徒刑。

另外，考量張姓軍人沒有前科，一時短於思慮未遵守交通法規而造成死亡車禍，犯罪情節俱尚未達到不可原諒的程度，且坦認犯行賠償死者家屬，犯罪後已盡力彌補損害，並獲取家屬諒解，上述判刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，可上訴。

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