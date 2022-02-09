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    獨家》太難忘！消防員接生自己女兒 同仁接力完成

    台中市消防隊員與也是同仁的孕婦丈夫接生女嬰，母女平安抵達醫院。（台中消防局提供）

    台中市消防隊員與也是同仁的孕婦丈夫接生女嬰，母女平安抵達醫院。（台中消防局提供）

    2022/02/09 07:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名即將臨盆的孕婦，大年初五清晨突急產，任職他縣市消防分隊的丈夫趕緊利用專長，親手接生自己的小孩，再由接獲通知趕到的台中市消防同仁接力，順利接生出來，過程中有兩名消防隊員未婚，直擊可能連很多先生都不敢看的生產畫面直說超感動，也祝萌娃平安健康長大，溫馨感人。

    據了解，該名住在西屯區的吳姓孕婦此次是第三胎，當天凌晨已預感即將臨盆到醫院待產，但因疫情關係加上還無急迫性返家，未料到了清晨五點半左右突然急產，任職彰化縣某消防分隊的丈夫，趕緊利用專長替自己的小孩接生，同時間台中市消防局也獲報，派遣黎明分隊趕往救護。

    當時該分隊共蕭俊傑、張育銓、賴德昌三名隊員以及一名救護義消陳昱璁共4人趕抵時，小Baby等不及已先探頭，立刻拿出急產專用生產包，並由受過高級救護技術員訓練拿到證照的張員主導，與吳女丈夫共同引導協助生產，過程中隊員對新生兒細心檢查是否有臍帶繞頸狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，並將嬰兒口、鼻黏液吸出。

    最後以毛毯包覆女嬰保暖，並進行各項生命徵象評估，更不忘照顧孕婦情緒讓對方備感安心，也讓母女倆平安抵達醫院，黎明分隊長陳柏仰說，以往接獲類似通報，都是趕緊將孕婦送往醫院生產，此次4人中賴、陳二員未婚，也都是第一次遇到急產救護勤務，但仍發揮平日專業訓練圓滿達成任務，尤其是看到寶寶誕生瞬間很感動，也祝萌娃平安健康長大，溫馨感人。

    當天出勤這項接生任務的三位黎明分隊員張育銓、蕭俊傑及賴德昌（由左至右）。（台中消防局提供）

    當天出勤這項接生任務的三位黎明分隊員張育銓、蕭俊傑及賴德昌（由左至右）。（台中消防局提供）

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