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    泰國小Angelababy日接客十來名 警破獲賣淫集團

    泰國籍24歲女子因神似中國藝人Angelababy，聲名遠播，一天可接客十來名。（記者魏瑾筠翻攝）

    泰國籍24歲女子因神似中國藝人Angelababy，聲名遠播，一天可接客十來名。（記者魏瑾筠翻攝）

    2022/03/18 16:19

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕苗栗縣53歲吳姓男子等4人，專門招攬女性失聯移工賣淫，並主打提供各國香豔火辣女子，吸引許多尋芳客上門，其中泰國籍24歲女子因神似中國藝人Angelababy，艷名遠播，一天可接客十來名，每天入帳上萬元。移民署桃園市專勤隊前天突襲臨檢，一舉將4名主嫌及3名應召女依涉犯妨害風化罪移送法辦。

    桃園市專勤隊指出，該隊接獲民眾檢舉指稱，苗栗縣頭份地區某按摩養身會館掩護非法色情應召站，專門招攬急需用錢的女性失聯移工從事性交易，便與警方成立專案小組，並報請桃園地方檢察署陳嘉義檢察官指揮偵辦。

    經2個多月來偵蒐，桃園市專勤隊見時機成熟，16日午後持苗栗地方法院核發搜索票伺機破門而入，當場查獲26歲越南籍女子與楊姓嫖客在套房內「人與人的連結」，兩人嚇出冷汗，頓時不知所措。

    吳男供稱，見色情按摩有利可圖，因此承租該養生會館經營色情應召站牟利，並以一樓一鳳方式，由他負責攬客，該會館門禁管制森嚴，出入均由集團成員過濾引導才能進入，尋芳客進入養生會館後會被帶至套房挑小姐，每次以2500至7000元不等安排性交易，應召站從中抽取佣金。

    桃園市專勤隊表示，現場查獲台灣籍53歲吳姓、39歲陳姓、27歲張姓男子，及擔任仲介的36歲印尼籍女子共4名主嫌，還有26歲、36歲越南籍女子及24歲泰國籍女子到案，並查扣現金2萬6900元、保險套6盒共350個、潤滑液5條及性交易帳冊3本等證物，全案調查後依法移送桃園地檢署擴大偵辦。

    桃園市專勤隊強調，為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情出現破口，移民署將持續聯合警方等友軍單位合作查察特種營業場所，呼籲民眾勿涉足是類場所，若發現外來人口於台灣從事任何不法活動，可以記錄發現時間、處所及案情，向移民署各專勤隊檢舉。

    桃園市專勤隊當場查獲26歲越南籍女子與楊姓嫖客，在套房內「人與人的連結」。（記者魏瑾筠翻攝）

    桃園市專勤隊當場查獲26歲越南籍女子與楊姓嫖客，在套房內「人與人的連結」。（記者魏瑾筠翻攝）

    該應召站主打提供各國香豔火辣女子，吸引許多尋芳客上門。（記者魏瑾筠翻攝）

    該應召站主打提供各國香豔火辣女子，吸引許多尋芳客上門。（記者魏瑾筠翻攝）

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