越南小吃店是地下銀行！新移民半年經手上億元、大賺差價上千萬

警方搜索武女經營的小吃店，圖右是武女的員工。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/03 10:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕在南投市經營越南小吃店的新移民（外配）武姓女子，近年經營地下匯兌，小吃店搖身一變，成了地下銀行，她打出手續費低、快速匯款且直達越南住家，越南移工趨之若鶩，移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位，搜索小吃店並查扣400餘萬元台幣現金，帳冊顯示最高單筆匯兌，達台幣175萬元，台中專勤隊估計，去年下半年，武女經手金額高達1億3069萬元台幣，賺取價差逾1137萬元台幣，依違法銀行法移送南投地檢署。

台中市專勤隊、苗栗縣專勤隊與刑事警察局中部犯罪打擊中心（中打），南投縣警局等單位，在南投地檢署檢察官指揮下，去年底搜索30多歲武女經營的小吃店，武女嫁到台灣多年，已取得台灣身分證，她公然於小吃店面，懸掛越南文的「換匯廣告布條」，標榜換匯條件優渥（手續費低）、隱密、快速匯款與直達越南住家等特色。

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調查顯示，武女匯率比一般銀行好，手續費每筆台幣50元至上百元，移工拿著台幣到小吃店，武女透過電話或LINE等軟體，通知在越南的親友，將越南盾匯款到指定帳戶，或交給指定的越南人，只需要幾分鐘時間，就完成匯兌手續，甚至還能把越南盾，送到指定的越南住家。

專勤隊從帳冊中發現，最高單筆匯款是175萬元台幣，匯款人是一名越南移工，他宣稱要這筆錢匯到越南的目的，是購買土地，資金來源合法。

專勤隊於小吃店內查扣400萬餘元的台幣現金，從帳冊中發現，去年7至12月（下半年），武女經手地下匯兌金額即高達1億3069萬元台幣，中間賺取價差逾1137萬元台幣，這還不包括過去數年，尚在清查中的非法匯兌金額，依銀行法將武女移送南投地方檢察署偵辦。

專勤隊於小吃店內查扣400餘萬元台幣現金。（記者張瑞楨翻攝）

專勤隊搜索武女的小吃店，查扣台幣現金。（記者張瑞楨翻攝）

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