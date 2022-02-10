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    誆投資長照非法吸金逾1.7億 一家族5人被判刑

    非法吸金逾1.7億元，經營3家老人長照中心的屏東汪氏家族5成員被判處4至9年不等徒刑，並追繳不法所得。（資料照）

    非法吸金逾1.7億元，經營3家老人長照中心的屏東汪氏家族5成員被判處4至9年不等徒刑，並追繳不法所得。（資料照）

    2022/02/10 23:53

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東汪氏家族以高額紅利招攬民眾投資3家老人長照中心，非法吸金超過1億7千萬元，多位投資人因拿不到報酬才驚覺受騙，長照中心被迫停業，縣府緊急安置近80位受托長者及受害員工，汪氏家族5成員被依違反銀行法判處4至9年不等徒刑，並追繳不法所得。

    檢調單位查出，汪氏夫婦及其家族成員在屏東經營3家老人長照中心多年，近年透過親友介紹及登報方式招攬股東加入經營行列，以年利率20%至60%不等高紅利吸引30多位民眾投資，有人嚐到甜頭後加碼投資上千萬元，陸續吸金達1億7675萬多元。

    10多位投資民眾因拿不到應有的報酬，甚至連本金都有去無回，損失數十萬至數百萬元不等資金，於2019年間集體向檢調單位控訴汪氏夫婦違法吸金，檢調清查後，汪氏夫婦積欠20多位被害人超過5000萬元，夫婦倆未經主管機關許可經營銀行業務，約定與本金顯不相當的紅利向多數人收受款項，遂將汪氏夫婦及協助招攬不法投資的2名子女及蘇姓女婿送辦。

    屏東地院審理後，依共同犯銀行法判處汪氏夫婦各9年徒刑，汪子處4年徒刑，女兒及女婿各處5年徒刑，並追繳不法所得，可上訴。

    屏縣府社會處表示，該案爆發後，汪氏家族經營的3家長照中心便停業至今，縣府在疫情前已將79名受托的長者安置到其他長照機構，並協助受害員工轉職，靜待司法調查結果。

    因無法聯繫到汪氏夫婦，無法得知其對屏東地院判決結果的回應。

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