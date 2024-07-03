質疑藍營建網軍、找狗仔拍陳時中 王浩宇與網友獲不起訴

台北地檢署。（記者陳彩玲攝）

2024/07/03 11:23

〔記者陳彩玲／台北報導〕2022年選舉期間，網路瘋傳「網軍建置計畫企畫書」，文件顯示藍營要找狗仔跟拍民進黨縣市長候選人陳時中等，並操作社群攻擊綠營候選人，文中還有徐巧芯、蔣萬安的簽名，引發譁然。當時桃園市前議員王浩宇、「無良公關」粉專經營者和3名網友轉發後，遭國民黨提告妨害名譽等罪，台北地檢署調查後，依罪嫌不足將王定宇和網友等4人不起訴。

2022年11月間，王浩宇在粉絲專業張貼一份「網軍建置計畫企畫書」，詢問「這真的假的？」，文件內容提及，「針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」，包括操作網路社群發起攻擊、製造網路口水戰，以及建議找狗仔跟拍縣市長候選人、增加選民仇恨值等文字，並有台北市長蔣萬安及立委徐巧芯、洪孟楷等人的簽名。

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國民黨發現，「無良公關公司」和「無良公關」的粉絲專業經營者張朝龍、陳冠宇，也將此份企劃書張貼在粉專，並點名蔣萬安、徐巧芯「要澄清嗎？」另有3名網友轉發到個人臉書，徐巧芯、洪孟楷等人不滿名譽受損害，且當時正值選舉，已影響選民投票意願，提告妨害名譽、意圖使人不當選等罪。

檢察官查出，最早發布企畫書的是「無良公關」粉絲專業經營者陳冠宇，他在粉專寫下，「收到獨家爆料，內部流出國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人」，而陳男在另案已提出相關證據，佐證企畫書相關文件資料是網友提供，且在陳男發布前，已有其他臉書帳號張貼、發表，因此難認王浩宇有參與偽造企畫書。

此外，檢察官認定王浩宇以疑問句，針對國民黨是否以負面競選手段攻擊他黨候選人提出疑問，內容與討論公眾事務有關，屬可受公評之事；另3名網友也只是單純轉傳貼文，並未添加任何個人主觀評論，難認有侵害告訴人名譽，或使徐巧芯、蔣萬安不當選意圖，依罪嫌不足，不起訴4人。

至於張朝龍、陳冠宇被控妨害名譽、偽造該份計畫書部分，北檢先前已不起訴，但高檢署發回續查，全案持續偵辦中。

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