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    資深女銀行職員「玩很大」 盜領客戶1億餘元填補投資虧損

    台中地檢署依銀行法的銀行職員違背職務罪，起訴盜領客戶1億2754萬元餘元的林女。（資料照）

    台中地檢署依銀行法的銀行職員違背職務罪，起訴盜領客戶1億2754萬元餘元的林女。（資料照）

    2021/01/20 15:25

    〔記者張瑞楨／台中報導〕任職銀行48年的林姓資深女職員，向客人推銷投資型保單，獲得客戶信任、授權提領存款之際，「玩很大」的她，竟在5年間，伺機盜領4名客戶存款達1億2754萬餘元，用來購買基金、填補客人的投資虧損，或填補她挪用其他客戶的存款，台中地檢署認為她同時觸犯詐欺、洗錢、銀行法的銀行職員違背職務等罪名，今天以罪刑較重的銀行職員違背職務罪起訴。

    判決書指出，在銀行任職48年，俗稱理財專員的64歲林姓銀行女職員，為增加個人業績，獲得高額佣金報酬，向客人推銷法商法國巴黎人壽的人壽投資型保單，客戶並授權她領款繳納保險金，不料，她卻在2015年至2019年挪用石姓客戶共5421萬餘元存款，以及20萬美金（折合台幣約558萬元），2014至2019年間，她利用保管賴姓客戶的金融帳戶機會，挪用高達4946萬元，用來購買基金保單等投資理財，或用於生活費支出，或支應其他客戶投資保單的利息、解約不足的本金或其他投資虧損，上述投資虧損，部分是客人的投資，林女擔心被投訴，遂挪用其他客戶存款，彌補上述虧損。

    2015年起，林女受蔡姓客戶委託理財，盜領共高達928萬餘元，用來填補她挪用其他客人的資金，2017年間，林女用同樣手法，盜領陳姓客戶存款共900萬元，共計1億2754萬餘元，直到調查局台中市調查處於2019年10月間，在台中地檢署指揮下，搜索林女住處，並查扣林女的一片土地與存摺帳戶。

    上述長達5年的犯行，銀行也察覺怪異，不過，林女卻向客戶宣稱，銀行如果調查，詢問客戶時，請客戶依她的指示回答，藉此規避銀行調查。

    台中地檢署認為，林女觸犯詐欺取財罪，她把錢轉匯親友帳戶，涉嫌觸犯洗錢罪，任職銀行職員卻違背職務，觸犯銀行法的銀行職員違背職務罪，偽蓋客戶印章盜領存款，觸犯刑法偽造私文書罪，依刑責較重的銀行職員違背職務罪起訴，犯罪所得宣告沒收。

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