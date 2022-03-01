酒店女公關控遭下藥性侵 1句「親愛的」還熟客清白

酒店女公關控被熟客下藥性侵反吃官司，桃園地院依誣告罪判處4月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/01 14:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在酒店上班的李姓女公關與單姓熟客在摩鐵合意發生性行為，趁單男熟睡拿走3萬元離去，不滿單男事後追討，李女到警局控訴遭下藥性侵，單男獲檢方不起訴後，反控李女竊盜、誣告，李女案發時曾傳訊1句「親愛的...」，法官認與被性侵常理不符，依誣告罪判處李女4月徒刑；竊盜部分另被判拘役35天、緩刑3年。

李女在酒店上班時結識單男，2018年7月間兩人一同前往摩鐵，完事後李女從單男口袋拿走3萬元離去，摩鐵人員察覺有異通報，單男立即以Line向李女追討，否則將報警處理，李女才委由母、姊歸還其中2萬元，她還錢後心有不甘，當晚到警局報案遭單男下藥迷姦，單男歷經檢警偵辦終獲清白，反控李女竊盜、誣告，李女仍堅稱遭下藥性侵。

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判決指出，經勘驗摩鐵監視器，李女離去時未見慌亂之舉，也未有她聲稱的頭暈、不清醒、走路搖晃等情形，反倒還能正常操作手機、與摩鐵人員對話；另從事後傳訊單男的內容，不但稱呼單男「親愛的」，也毫無質問、責罵之舉，與遭到性侵的常理不符，李女其後雖曾傳訊「我都讓你吃了」、「我無意識」等語，時間是在委託母、姊還錢之後，不能排除是自導自演計畫的一環；而李女對於遭下藥、性侵說詞更是前後不一，勘認有誣告犯行。

審酌李女僅因單男索討遭竊款項心生不滿，明知雙方是合意發生性行為，卻向警方誣告單男下藥性侵，造成司法資源浪費及告訴人承受刑事偵查心理壓力，且犯後仍圖卸責、態度難認良好等理由，依誣告罪判處李女4月徒刑，可上訴。

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