小六蘿莉愛上同學爸「他是我唯一男友」認了去過摩鐵3次

台中一名國小六年級女學生愛上同學的爸爸，曝光後強調男子是他至今唯一男朋友，只有與他發生性行為。圖為摩鐵示意圖。（法新社）

2021/08/27 16:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名經商的陳姓男子，去年認識小六女兒的同班同學「小芳」，兩人於3至4月至少發生3次性關係，陳男送給小芳手機，手機經學校警衛轉交時警衛告訴導師才知上情，不料，小芳卻不配合驗傷等程序，還說陳男是她初戀男友，也是她唯一男友，她只有與陳男發生關係，台中高分院參酌陳男並非使用暴力，雖他事後以30萬元與小芳家人達成和解，但仍依與未成年人性交罪，判陳男2年6月。可上訴。

判決書指出，高中畢業的陳男，女兒是年僅12歲女童小芳（化名）的同班同學，小芳去年初到陳男經營的店鋪找同學玩進而認識陳男，兩人年齡差距甚大，卻於去年1月交往成為「老少配」情侶，去年3月至4月，陳男開車載小芳，於汽車旅館內至少發生3次性關係，這段期間陳男還陪小芳打線上遊戲，為小芳支付遊戲點數，買戒指等禮物送她，後來陳男買手機拿到學校警衛室想送交小芳，警衛告知導師，老師察覺怪異這段「戀情」才曝光。

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小芳父親後來通報警方，小芳卻不配合調查，也不願驗傷，對兩人交往的描述更是前後不一，她說，去年寒假時，陳男約她在學校旁停車場見面，「問我要不要當他女朋友」，她同意之後，每次透過QQ、LINE與陳男聊完天，陳男會要求她刪除訊息，她與陳男去過旅館6、7次，也發生過6、7次性關係，最後一次去旅館，陳男的女兒也一起去。

小芳還說，最後一次去旅館時，陳男說被警察跟蹤，因此改搭計程車，她與陳男及其女兒3人一起到旅館，好像是208號房，一進去房間，陳男叫女兒先回家，之後她就與陳男發生關係，小芳強調，「陳男是我至今唯一男朋友，我只有與他發生性行為」。

法官認為，證據顯示，陳男與小芳發生3次性關係，但陳男卻辯稱，他只有與小芳發生性關係1次，其餘2次「忘記在旅館裡面做什麼」，到了去年4月，他發現小芳另結男友，因此他帶著女兒跟小芳到旅館，想要談分手，沒有發生關係，不過，之後又改口坦承全部犯行。

台中高分院法官認為，陳男觸犯對未滿14歲之女子性交罪共3次，但考量他已全數坦承犯行，並與小芳及父親達成和解，願賠償30萬元，當場給付10萬元，餘額20萬元分期給付，小芳與父親也都同意法院從輕量刑，據此輕判徒刑2年6月，可上訴。

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