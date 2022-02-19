60歲嬤扮「珠寶鑑定家」摸走1.6億鑽石 判決竟只罰9千元！

羅馬尼亞60歲婦人拉卡托絲多年前假冒「珠寶鑑定家」竊盜價值約420萬英鎊（約新台幣1.6億元）的鑽石，為英國有史以來最高價值的盜竊案。（鑽石示意圖，路透）

2022/02/19 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞60歲婦人拉卡托絲（Lulu Lakatos）多年前假冒「珠寶鑑定家」竊盜價值約420萬英鎊（約新台幣1.6億元）的鑽石，成英國有史以來最高價值的盜竊案。近日終於落網，不過，最終因法院判決為「共謀盜竊罪」，除了判處5年6個月有期徒刑，另僅需償還293歐元（約新台幣9200元）。

根據《每日郵報》報導，拉卡托絲於2016年假冒為「珠寶鑑定家」，自稱替俄羅斯一名富豪至倫敦珠寶行「Boodles」估價，而在鑽石到手時瞬間「掉包」，與同夥在3小時內逃離英國。工作人員直至隔天打開保險箱，才發現鑽石竟變成「7顆鵝卵石」，嚇得立刻報警，與警方調閱監視器後，才發現拉卡托絲的「掉包手法」。

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據報導，近日拉卡托絲終於落網，並於本月18日接受法院判決，最終裁定為「共謀盜竊罪」，失竊的鑽石已不知去向，身上僅剩293歐元（約新台幣9200元），因此判處5年6月有期徒刑，沒收僅存的財產；另外2名共犯則各處3年8個月有期徒刑。

據了解，拉卡托絲已是慣犯，身為羅馬尼亞裔法國公民的她，曾在法國有3次盜竊前科；更在瑞士以同樣的「掉包手法」將裝滿40萬歐元（約新台幣1260萬元）鈔票的信封換成一疊白紙，遭到該國警方通緝。

拉卡托絲已是慣犯，身為羅馬尼亞裔法國公民的她，曾在法國累積3次盜竊前科，在瑞士也遭通緝。（美聯社）

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