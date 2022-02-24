阮哲夫另涉女大學生失蹤案 女大生嬤痛哭：他怎麼可能無罪

國立中正大學哲學系劉姓女學生失蹤至今15年， 阿嬤每天期待孫女回來，以淚洗面，堅信孫女還活在世上。 （資料照）

2022/02/24 12:54

〔記者湯世名／彰化報導〕15年前涉入國立中正大學哲學系劉姓女學生失蹤案的同班同學阮哲夫，另被台中檢方依涉殺害其阿嬤聲明判處死刑，今天台中地院判他無罪，劉女的87歲阿嬤獲悉阮哲夫被判無罪時傷心痛哭說：「怎麼可能脫罪，那我的孫女呢？」她每天期待孫女回來，以淚洗面，卻連一通電話都沒有，她堅信孫女還活在世上。

劉女的阿嬤，一聽到司法今天判決阮哲夫無罪，不可置信的說，阮哲夫怎麼可能無罪，「太奇怪了，他也真厲害」，他阿嬤那條命案怎麼可能無罪，「這下沒辦法了」。劉女的阿嬤隨即掩面悲傷落淚，不斷搖頭嘆息。她說，她見過阮哲夫兩次，阮男蓄長髮，且當時年紀太輕、還在念書，她反對孫女與他在一起，希望孫女先大學畢業後再說，「我一點都不喜歡他（指阮哲夫）」。到現在阮哲夫還不承認對她孫女下毒手，15年過去了，孫女24歲時失蹤，今年已39歲。她並無奈說：「我又不懂（司法），這是我們的命運吧」。

請繼續往下閱讀...

阿嬤談起孫女數度悲傷落淚，劉女的母親身體不好，她自己每天等著孫女平安回來，從未夢過孫女，她堅信孫女還活在世上。

劉女的弟弟一開始說「我們不接受採訪」，隨即無奈地說，已經過這麼久了，警察都做不到，他們能怎麼辦。「我們這部分（指劉女失蹤懸案）沒有線索連到他（指阮哲夫）身上，除非他自己講出來，否則他們也不能怎麼辦。

台中地檢署起訴指控，就讀國立中正大學的劉姓女學生，15年前（2007年）離奇失蹤，當時有一同班的男友阮哲夫（現36歲），事隔8年後，阮男的阿嬤也離奇失蹤，彰化警方去年初接到線報，發現兩起失蹤案，都與阮哲夫有關連，報請台中地檢署指揮偵辦。

不過，警方去年5月搜索阮男住處，沒查到女學生相關事證，也沒有找到阿嬤遺體，卻在阮男阿公的骨灰罈內，找到阿嬤的假牙，天花板找到阿嬤證件，中檢認為阿嬤遺體已被阮男「湮滅殆盡」，依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

國立中正大學哲學系劉姓女學生失蹤至今15年， 阿嬤每天期待孫女回來，以淚洗面。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法