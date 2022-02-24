涉女大學生失蹤案 阮哲夫被控殺害阿嬤判無罪

台中地院判決阮哲夫（圖中）無罪，將引發各方爭議。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/24 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕15年前涉入國立中正大學哲學系的劉姓女學生失蹤案，並被台中地檢署指控，於7年前涉嫌殺害阿嬤，再私吞阿嬤400多萬元存款與保險金的男子阮哲夫，檢警偵辦時，他還上網查「漢尼拔」（電影「人魔」中，嗜吃人肉的心理醫師）等犯罪電影劇情，被中檢依殺害直系血親尊親屬罪起訴，並聲明法院判處死刑，台中地方法院今天卻判決他無罪，至於阮姓女大學生失蹤一案，目前仍是懸案，檢警並未破案，也不在這次審判範圍內。

阮男被控殺害阿嬤部分無罪，但他與媽媽、保險業務員合作，盜用阿嬤保險與存款，這部分有罪，依偽造文書與詐欺罪名判刑3年6月，其母與保險員各判6月、2月， 可易科罰金，台中地院今天僅宣判，尚未公布判決書或判決理由，阮男也拒絕出庭聆聽，由法官透過視訊宣判。

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台中地檢署起訴指控，就讀國立中正大學的劉姓女學生，15年前（2007年）離奇失蹤，當時有一同班的男友阮哲夫（現36歲），事隔8年後，阮男的阿嬤也離奇失蹤，彰化警方去年初接到線報，發現兩起失蹤案，都與阮哲夫有關連，報請中檢檢察官指揮偵辦。

不過，警方去年5月搜索阮男住處，沒查到女學生相關事證，也沒有找到阿嬤遺體，卻在阮男阿公的骨灰罈內，找到阿嬤的假牙，天花板找到阿嬤證件，中檢認為阿嬤遺體已被阮男「湮滅殆盡」，依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

中檢去年9月起訴指出，阮男是長孫（阮男父親早逝，母親再嫁，由阿嬤扶養），其祖父於2014年過世之後，其阿嬤於2015年4月22日到醫院，返家途中被阮男殺害，至今骨骸不明，阮男為求掩飾，宣稱阿嬤修行不宜打擾，又指阿嬤住在安養院，或外出失蹤，他把阿嬤身分證、軍人眷屬證等個人重要證件，藏匿於天花板，又把阿嬤口中的假牙取下，放在阿公骨灰罈內。

阮男殺害阿嬤後，再盜用阿嬤之名，盜領存款近313萬元，又覬覦阿嬤的保險，約林姓女保險業務員（64歲）見面，將4份投資型保險契約暨基金變更申請書，偽簽阿嬤之名，再解約提領解約金花用，不過，保險公司會打電話查詢，阮男遂告知母親楊清惠（58歲），假冒阿嬤接電話，欺騙電訪人員，順利把阿嬤4筆保險解約，金額約130萬元，阮男於檢警偵訊時，否認與阿嬤失蹤有關，但他坦承盜領存款與保險，花得剩187萬餘元，藏在住處臥房內。

檢方還在阮哲夫電腦中，發現他在阿嬤失蹤前，上網查詢「完全失蹤」、「絞肉機、大型」、「氰化鉀、電擊器、骨鋸」，去年4月（警方搜索前）又上網搜尋「連續殺人犯、屍臭原因」、「在美國會被引渡嗎？」，以及「漢尼拔」（電影「人魔」中，嗜吃人肉的心理醫師）、「野牛比爾」案情（電影「沉默的羔羊」中，殺害女子剝皮製衣的連續殺人犯），檢方認為他是想用劇毒、電擊手法殺害阿嬤，去年4月察覺已被檢警盯上，想了解檢警偵辦殺人分屍案的技巧，及試圖逃亡美國躲藏。

阮哲夫（圖中，揮手者）一再否認殺害阿嬤，跟他有關的女大學生失蹤一案，目前也還是懸案。（記者張瑞楨翻攝）

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