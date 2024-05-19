台南最嗨酒吧傳音樂擾人還大撒鈔票 警開罰並追查撒物人
2024/05/19 17:14
〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群po出影音，指台南市中西區海安路上有最嗨的pub酒吧，人聲鼎沸，除了有音樂聲與人潮歌唱聲，還有人在戶外撒錢。南市警二分局表示，19日凌晨1點許獲報該酒吧有噪音妨害安寧，員警即到場約束並帶回現場負責人楊姓男子與員工共2人，依社維法與噪音管制法裁罰。
轄區南市二分局員警到場後發現酒吧以音樂聲響吸引人潮聚集，影響周邊居民安寧秩序，立即責令店家關閉音量及疏散人潮，1名楊姓男子自稱是現場負責人，員警對楊男嚴詞說道「上次已告知過店家，這是你店的社會責任，酒吧的音響已嚴重影響附近所有居民」。
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員警隨即將楊男與1名員工等2人帶回派出所訊問調查，依違反社會秩序維護法妨害安寧罪送辦（處6000元台幣罰鍰）；另依違反噪音管制法移送市府環保局裁罰（處3萬元台幣以下罰鍰）。
另有網路社群轉載該店有人公開撒送金錢之類物品的脫序行為，市警二分局說，員警到場時並未查見有公開撒錢或物品的狀況，警方會進一步調查並通知相關人到案說明所撒之物是什麼東西？並將依公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法送辦涉案人員，絕不容許社會上有危害公共安全的行為。