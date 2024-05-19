台南最嗨酒吧傳音樂擾人還大撒鈔票 警開罰並追查撒物人

台南市二分局員警（前左者）在中西區海安路上的酒吧告誡現場楊姓負責人（右一手部者）播放音樂營業要有社會責任。（警方提供）

2024/05/19 17:14

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群po出影音，指台南市中西區海安路上有最嗨的pub酒吧，人聲鼎沸，除了有音樂聲與人潮歌唱聲，還有人在戶外撒錢。南市警二分局表示，19日凌晨1點許獲報該酒吧有噪音妨害安寧，員警即到場約束並帶回現場負責人楊姓男子與員工共2人，依社維法與噪音管制法裁罰。

轄區南市二分局員警到場後發現酒吧以音樂聲響吸引人潮聚集，影響周邊居民安寧秩序，立即責令店家關閉音量及疏散人潮，1名楊姓男子自稱是現場負責人，員警對楊男嚴詞說道「上次已告知過店家，這是你店的社會責任，酒吧的音響已嚴重影響附近所有居民」。

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員警隨即將楊男與1名員工等2人帶回派出所訊問調查，依違反社會秩序維護法妨害安寧罪送辦（處6000元台幣罰鍰）；另依違反噪音管制法移送市府環保局裁罰（處3萬元台幣以下罰鍰）。

另有網路社群轉載該店有人公開撒送金錢之類物品的脫序行為，市警二分局說，員警到場時並未查見有公開撒錢或物品的狀況，警方會進一步調查並通知相關人到案說明所撒之物是什麼東西？並將依公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法送辦涉案人員，絕不容許社會上有危害公共安全的行為。

有網路社群po出一位白衣男在台南市中西區海安路一家酒吧外向群眾大撒疑似鈔票，引發群眾驚呼與爭搶。（取自網路社群）

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