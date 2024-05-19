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美麻州大學畢典驚喜 富豪開「一條件」撒3千多萬現金

美國億萬電信巨賈黑爾（Robert Hale Jr.，見圖）近日頒發給麻州大學達特茅斯分校分校逾1100名畢業生每人1千美元（約台幣3.2萬元）的畢業大禮包，並要求學生將半數分享給更有需要的人。（圖擷取自社群X）

美國億萬電信巨賈黑爾（Robert Hale Jr.，見圖）近日頒發給麻州大學達特茅斯分校分校逾1100名畢業生每人1千美元（約台幣3.2萬元）的畢業大禮包，並要求學生將半數分享給更有需要的人。（圖擷取自社群X）

2024/05/19 11:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州大學16日舉行畢業典禮，邀請億萬富翁黑爾（Robert Hale Jr.）擔任致詞嘉賓，沒想到黑爾突然向現場逾1100名畢業生頒發「畢業大禮包」，只要遵守「一條件」就可以立刻每人領走美金1千元（約台幣3.2萬元）現金，總計狂撒超過美金110萬元（約台幣3540萬元）。

據美國《CBS》報導，美國麻州大學達特茅斯分校（University of Massachusetts Dartmouth）週四（16）舉行畢業典禮，邀請到花崗岩通訊（Granite Telecommunications）執行長、億萬富翁黑爾（Robert Hale Jr.）擔任致詞嘉賓。

黑爾在致詞中突然宣布，只要在場超過1100名畢業生，遵守他所給的「一項條件」，就可以立刻領走1千美元（約台幣3.2萬元）現金，而這項條件就是「分享」。

黑爾指出，在目前艱難的時刻，社會最需要的就是分享、關懷和付出，「我們的社群此刻對你和你的慷慨的需要，超乎以往」。他說明，只要學生們承諾將其中500元美金（約台幣1.6萬元）分享給比自己更需要的人，就可以每人立刻領走1千元現金。

黑爾提供的驚喜獲得畢業生們滿堂彩，但這也並非黑爾第一次使出「金錢教育」之術，去（2023）年他也曾提供麻州大學波士頓分校（UMass Boston）逾2500名畢業生每人1千美元的禮金；2021年他也曾提供麻州昆西學院（Quincy College）230名畢業生同等金額。

據悉，黑爾於2002年創辦花崗岩通訊，總部即設於美國麻薩諸塞州昆西市（Quincy, MA），業務範圍擴及美加。根據《富比士》雜誌估算，黑爾淨資產達美金54億元（約台幣1737億元），截至2024年5月19日，排名全球富豪第572名。

黑爾個人也已捐贈超過2.7億美元（約台幣86.9億元）供癌症研究、教育機構及其他慈善事業使用。

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