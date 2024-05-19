婦人公園走路跌倒要求國賠57萬 敗訴收場

婦人到心動廣場的石板步道散步，結果跌倒受傷送醫，要求公所賠償，圖為心動廣場石板步道。（記者顏宏駿攝）

2024/05/19 17:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮河濱公園的「心動廣場」傳出一名76歲的鄭姓婦人到此地散步，結果因石板隆起而摔到受傷，她根據自己的醫藥費和看護費用及精神慰撫金，向北斗鎮公所請求57萬餘元的國家賠償，但法官認為，婦人無法證明自己的跌倒跟石板隆起和公所的管理有直接關係，因此判婦人敗訴，公所毋需賠償婦人半毛錢。

鄭婦去年11月間某日下午3點到北斗河濱公園旁的「心動廣場」散步，經過石板步道時，一個踉蹌後跌倒，婦人跌坐地面，無法動彈，打電話向兒子求救。救護車將婦人送往醫院急救。

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根據醫院的診斷報告顯示，婦人因跌倒導致下排門牙斷裂三分之一顆，上唇撕裂傷在急診室接受縫合7針，進一步診斷發現左肘橈骨頭粉碎性骨折、左肘近端尺骨粉碎性骨折、左肘遠端肱骨關節面骨折、顏面部挫傷、上唇撕裂傷、雙膝挫傷，住院共計9日，醫囑宜休養3個月，需專人照護3個月。

鄭婦的兒子回頭到心動廣場，發現石板步道有一處隆起約2.5公分，才造成媽媽受傷，他們覺得公所疏於維護，造成鎮民受傷，公所難辭其咎。

婦人請求14萬2358元的醫藥費、3個月的看護費18萬元、精神慰撫金24萬9千元，總賠償金額為57萬餘元。

承審的法官表示，原告跌倒之地點，有石板步道隆起約2.5公分之情形，然整體而言，該處步道仍屬平坦，且旁邊均為草皮，視線上並無障礙物，日光充足，於行走時石板步道之狀況一目瞭然。石板步道雖有隆起2.5公分之情形，然事故地點為公園，乃為戶外之自然環境，並非如一般公共建築之室外路面或室內地板，戶外之自然環境，隨著自然環境地形之變化，地形高低起伏乃常見之現象，自難期待戶外大自然之步道均如室內地板平整無突起。原告之跌倒與系爭石板步道之隆起難認有相當因果關係，因此予以駁回原告之訴。

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