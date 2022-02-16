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    縱火玉井佛堂害死7人 兇手曾文彥二審逃死改無期徒刑

    台南高分院今上午撤銷原判決改判曾文彥無期徒刑。（資料照）

    台南高分院今上午撤銷原判決改判曾文彥無期徒刑。（資料照）

    2022/02/16 09:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕2019年12月14日釀成7死2傷慘劇的台南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火案，從南檢偵結起訴求處縱火兇手曾文彥死刑到台南地院一審宣判，法官也是以曾嫌雖具反社會型人格，但依法非精神疾病，行為惡性重大，在我國犯罪史上罕見，情節符合公政公約最嚴重罪行要件，且不見悔意，有再犯風險，求生不可得，因此判處死刑、褫奪公權終身。案子上訴二審，台南高分院於今上午撤銷原判決、改判曾無期徒刑，判決理由稍後由發言人說明。

    檢警調查，曾文彥曾於2017年間住在南市玉井區真理佛堂前輩堂（下稱前輩堂），與前輩堂張姓負責人兒子因細故口角糾紛，他就離開前輩堂，直至2019年間，曾嫌曾向張姓負責人表示欲返回前輩堂居住。張某婉轉拒絕曾嫌返回前輩堂，不料曾嫌為此心生怨懟，起意放火燒毀前輩堂北棟。

    曾嫌於2019年12月14日凌晨0時許，先在台南市區以2個加油桶購買汽油，再搭計程車到玉井前輩堂，同日凌晨1時14分許，曾嫌到達前輩堂後，即到前輩堂北棟建築物，把2桶各5公升的汽油潑灑在前輩堂北棟建物內的1樓西側走道與通往1樓夾層的樓梯附近玄關，再點火焚燒，造成前輩堂北棟建物走道與樓梯處陷入火海，他雙腳也被火燒傷、徒步逃離現場。

    火災發生後，住在前輩堂北棟建物夾層的杜姓少年還在玩手機、尚未入睡，聽聞有地板爆裂聲響，回頭見北棟建物1樓走道與玄關起火燃燒，即大呼失火、欲拿臉盆水滅火，但無法撲滅。住在前輩堂北棟1樓的張姓等6人聽聞少年呼救聲驚醒後逃離；2名住在北棟建物夾層的曾姓住民從窗戶跳下逃離，身上有部分灼傷。

    而住在北棟建物夾層內的謝姓、吳姓、陳姓、馬姓、謝姓、高姓等6人不及走避、遭濃煙嗆昏與烈火吞噬燒死；住在北棟1樓的陳姓住民送醫後仍因全身與呼吸道灼傷不幸身亡，這起人為火災共釀成7死2傷慘劇，包括2傷在內共9人及時逃生。

    台南地檢署在偵結時指出，曾嫌明知前輩堂北棟建物是木造結構、有人居住在內，如以汽油縱火將使火勢迅速蔓延、不易逃生，他僅因細故就買汽油、趁眾人在前輩堂熟睡時放火，奪走7條人命，犯罪手段殘酷、視人命如草芥，對受害人家屬造成無法彌補的傷痛，兇嫌所為符合公民權利公約內所指最嚴重的罪行，因此請法官判處死刑。

    南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成7死2傷慘案。（圖由民眾提供）

    南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成7死2傷慘案。（圖由民眾提供）

    南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成7死2傷慘案。（圖由民眾提供）

    南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成7死2傷慘案。（圖由民眾提供）

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