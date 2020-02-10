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玉井7死縱火案曾嫌遭求處死刑 真理家族負責人︰交由司法審判

真理家族前輩堂負責人張和平強調一切交由司法公正審判。（記者吳俊鋒攝）

真理家族前輩堂負責人張和平強調一切交由司法公正審判。（記者吳俊鋒攝）

2020-02-10 14:43:49

［記者吳俊鋒／台南報導］台南玉井區「真理家族」前輩堂去年12月14日凌晨遭人縱火，釀成7死的慘劇，行凶的曾姓男子今天由檢察官求處死刑，前輩堂負責人張和平受訪時強調，一切交由司法公正審判。

死者陳女的母親也說，交給司法處理，她一提到女兒，不禁落淚，會時常回想起母女倆的相處時光。

陳女母親表示，家族成員都努力安慰、陪伴，希望她早日走出陰霾，回復正常生活。

張和平指出，案發後，曾男的父母自責甚深，時常到靈堂跪拜、懺悔、道歉，他們的心痛，相信被害人家屬多能理解、原諒。

張和平指出，曾男已經成年人了，該為自己負責，檢察官求處死刑，應有其考量，他不便置評，一切交由司法公正處理，對於未來的審判結果，也不會多做評論。

對於是否有為死者討回公道，張和平表示，事情已經發生，就交給司法處理；他也提到，曾有被害人家屬一度抱怨嫌犯父親不會教小孩，但了解之後，也知道嫌犯父母也對孩子付出很多，真的很無奈，就未再苛責。

張和平強調，多有勸導被害人家屬，不要太執著於這段悲劇，勇敢、樂觀面對未來的人生；7名死者中，陳氏夫婦移靈回花蓮，謝姓1家3口也移靈回嘉義，陳女與高男的骨灰則安奉在真理家族。

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