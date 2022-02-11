監察院旁發生車禍肇逃 這位立委成「目擊證人」

一輛機車直行鎮江街被汽車擦撞，汽車肇逃留下受傷的機車騎士，民眾黨立委邱臣遠恰好路過目擊部分事故，並提供機車騎士協助。（記者吳書緯攝）

2022/02/11 19:46

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院、監察院和行政院所在的台北市中正區，堪稱全台警力密度最高之處，監察院側門旁今天下午竟發生汽車撞機車的肇事逃逸案件，民眾黨立委邱臣遠恰好目擊部份事發經過，也見義勇為協助受傷的機車騎士，並允諾提供後續幫助。不過車禍事故雖在中正區發生，交警卻過了十多分鐘後才到場，也讓邱臣遠不禁感嘆，警方效率仍有待提升。

這起事故發生在今天下午4時許，一輛賓士轎車自喜來登大飯店後方的鎮江街1巷欲轉彎進入鎮江街，卻疑似因為車速過快及轉彎幅度太大，和一台直行鎮江街的機車擦撞，撞擊聲響之大，讓一旁的監察院側門駐衛警趕緊衝出查看情況，賓士車擦撞後直接揚長而去，留下受傷的機車騎士和事故機車在側門外。

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民眾黨立委邱臣遠恰好在一旁的立法院青島三館開完黨團會議，正走在一旁的人行道上，碰巧直擊部分事故經過；邱臣遠現場表示，聽到撞擊聲後趕緊查看事故現場，只看到機車騎士已經被擦撞「人還在半空中」，下一秒就是摔落地面，而賓士車直接開走肇逃；邱臣遠也在事故現場協助傷者，直至救護人員、交通警察到場，並向警方陳述所目擊到到的車禍經過。

監察院駐衛警第一時間馬上協助報案，救護車約在10分鐘後左右到場，但處理交通事故的交通警察約在10多分鐘後才趕抵現場，由於事故機車、機車騎士仍在監察院側門，導致監委用車無法進出，也讓監院員工私下抱怨，明明鄰近中正一分局、警政署，警方卻還是姍姍來遲。

邱臣遠現場受訪表示，肇事汽車的車速非常快，經過路口並沒有減速，一撞到後機車後馬上肇逃，非常不對，由於也部分目擊車禍現場，也向騎士表明會協助他進行後續賠償、追訴的程序。

一輛機車被汽車擦撞後，恰好受損機車橫躺在監察院鎮江街側門，導致監委座車一度無法進出。（記者吳書緯攝）

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