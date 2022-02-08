撞倒騎機車母及3歲兒！ 左轉車竟落跑影像曝光

黃姓男子駕駛自小客車，行經大里大明路左轉西榮路時，在路口擦撞林姓女騎士的機車。（記者陳建志翻攝）

2022/02/08 20:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓男子昨天（7日）下午開車在大里區在路口左轉時撞上直行的林姓女騎士，林女擦挫傷，機車腳踏板上的3歲兒子也摔到地上，黃男卻直接開走。警方調閱監視器畫面，依車籍資料聯絡上黃男，黃男今天下午到案說明，依肇事逃逸送辦。

昨天下午4點10分左右，，38歲林姓女騎士騎機車沿大里大明路往中興路方向直行，機車前方腳踏板還載著3歲兒子，沒想到行經大明路、西榮路口時，一輛自小客車從對向大明路要左轉西榮路，在路口撞上林女的機車，林女機車倒地，手腳擦挫傷，腳踏板的3歲兒子跌落路面，所幸沒有受傷，沒想到自小客車駕駛沒停車直接開走。

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監視器畫面今天曝光，影像中可看到，當時林姓女騎士直行，肇事的自小客車突然左轉沒有禮讓，右前車頭碰撞林女機車，機車倒下，林女反應快站著，3歲兒子則從腳踏板跌倒在地，肇事的自小客車完全沒減速，也沒有停車查看直接開走，路旁民眾看到趕緊上前協助女騎士，並將3歲男童先抱到一旁安置。

霧峰交通分隊獲報後調閱監視器畫面，依車籍資料聯絡到開車的黃姓男子，黃男今天下午到警局說明，聲稱當時從後照鏡看到女騎士無大礙，所以直接將車開走，警方訊後依肇事逃逸函送法辦。

林姓女騎士被撞後機車倒地，駕車的黃男沒停車肇事逃逸。（記者陳建志翻攝）

林姓女騎士的機車被擦撞後受損。（記者陳建志翻攝）

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