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    強制詐團工作是否違憲？大法官12/10做出決定

    2017年修法把詐團納入組織犯罪，可命成員強制工作3年，大法官將再度解釋強制工作合憲性。（資料照）

    2017年修法把詐團納入組織犯罪，可命成員強制工作3年，大法官將再度解釋強制工作合憲性。（資料照）

    2021/11/10 22:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕我國相關法律有強制詐騙集團、組織犯罪、常業詐欺、慣竊等好逸惡勞罪犯工作的制度，但大法官質疑強制工作制度有違憲之虞，提到大會討論，並實地勘查強制工作所在地、也就是位於台東的泰源技訓所。大法官10日決議，將於12月10日公布該制度究竟有無違憲。

    大法官10月12日為了強制工作制度是否違憲召開言詞辯論，並於10月29日遠赴泰源技訓所履勘，試圖拉近理論與實務的認知距離，10日作成決議，審理107年度憲三字第36號最高法院刑事第一庭等，就刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定（強制工作）聲請解釋案，定於12月10日下午4時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示解釋。

    本案聲請人有最高法院刑一庭、台東地院法官蔡政晏及其他受處分人共34案，他們主張刑法第90條、組織犯罪防制條例第3條、盜贓條例第3條等三項規定，要求詐騙集團、慣竊或黑幫等犯人強制工作，違反人性尊嚴、法律明確性、正當法律程序原則，並有重複處罰、侵害人身自由，因而聲請釋憲。

    雖然2001年的大法官曾對此制做成合憲性解釋，但本屆大法官再度拿出來討論，加上與會學者多有疑慮，外界認為極可能宣告違憲，成為合憲又翻盤變更前人解釋的史上第7案。

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