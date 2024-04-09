花蓮強震》中央賑災專戶達3.2億 今起4大超商機台捐款免手續費

因應花蓮強震，中央開設賑災專戶，國人愛心迅速匯聚，目前累計捐款達3.2億元。（資料照）

2024/04/09 09:29

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應花蓮地震，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會，自4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，截至昨晚23點59分，已累計超過11萬筆捐款，累計金額超過3.2億元，今（9日）起四大超商機台捐款免手續費。

賑災基金會公布最新統計，截至4月8日23點59分，收到愛心款項合計3億2654萬2832元。分項如下，台灣土地銀行帳戶2億0517萬4348元、挖貝集資平台專案3615萬9575元、LINE Pay愛心捐款8520萬8909元。

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賑災基金會指出，今天起4大超商機台捐款免手續費，其中7-ELEVEN自凌晨0時起，全家、萊爾富、OK機台則自上午9時起，開始收受此次專案捐款，捐款名稱：「0403花蓮震災募款專案」。

民眾透過多媒體機台依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款，相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用；透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。

賑災基金會表示，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院正副院長陳建仁、鄭文燦皆以個人名義捐款，報載有多位縣市首長慷慨捐出款項，不分黨派，全台同心；此次0403地震是國內25年來最嚴重地震，賑災基金會接受行政院委託辦理專案募款，後續將以災民需求為先，妥善運用與管理善款。

賑災基金會表示，目前除支援第一線現場救災人員外，後續將遵循勸募規定，妥善將善款用於「災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建」四大項目，將民眾愛心發揮最大效益。此外已發文各縣市政府受理賑助申請，民眾如有災損情形，可與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。

總統蔡英文也在她的臉書上發布限動募款。（翻攝自臉書）

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