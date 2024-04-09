「鴻興漁」號漁船查無不法 今天返回鹽埔漁港

海巡艇（後）尋獲鴻興漁號（前）後，伴護航行返回台灣。（圖由海巡署提供）

2024/04/09 10:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕屏東東港籍漁船鴻興漁號在花蓮0403地震後失聯，陳姓船長家屬擔心受海嘯波及報案，國搜中心、海巡署搜索尋獲，並一陸伴護返回台灣，卻不尋常地將人船帶往海巡署興達港基地，經漏夜清艙檢查，未發現不法，「鴻」船上午返回屏東鹽埔漁港。

海巡署發布新聞稿表示，偵防分署因偵辦案件，報請橋頭地檢署指揮；6日接獲漁業署通報「鴻」船失聯情事，為釐清與本案是否有關聯，即於8日尋獲「鴻」船後，依橋頭地檢署指揮，將「鴻」船帶返興達港調查釐清。

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海巡署表示，經專案小組全程均在船長陪同下，依法執行清艙檢查，未發現不法；並於完成檢查後，經請示地檢署，同意「鴻」船自行駛離。「鴻」船已於今日上午7時17分，平安返抵屏東鹽埔漁港。

屏東東港籍漁船鴻興漁號3日前往花蓮一帶海域捕魚，在花蓮強震後失聯，由於陳姓船長出海會定期跟家人聯絡，家屬擔憂發生船隻意外或受地震海嘯影響報案協尋。國搜中心及海巡署出動艦艇、直升機等搜索，8日在貓鼻頭西南方45浬處尋獲鴻興漁，該船疑發動機故障，船上連同陳姓船長3人平安。

據了解，海巡署人員尋獲「鴻」船時曾廣播，未有人應答，直到海巡署人員登檢才找到3人，因而將人船帶回釐清。

海巡艇登檢「鴻」船。（圖由海巡署提供）

鴻興漁漁船在花蓮地震後失聯，引起虛驚。（圖由海巡署提供）

「鴻」船（左）駛進興達港接受調查。（圖由海巡署提供）

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