彰縣警局85位中階警官大調動 4警分局副分局長換人做

大風吹！彰化縣警局85位中階警官大調動，4警分局副分局長換人做。（記者劉曉欣攝）

2024/07/22 17:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣警局今天公布85位中階警官大調動，因為員林警分局副分局長蕭小林退休，也讓員林、鹿港、和美、田中等4警分局的副分局長換人做，秘書科秘書代理彰化分局第一組組長葉柏志調任交通警察隊副隊長，彰化分局勤務指揮中心主任黃川益調任彰化分局第一組組長。芳苑分局偵查隊隊長蔡志昌基於家庭因素與生涯規劃，調任溪湖分局警備隊隊長。

縣警局指出，這次調任有4警分局的副分局長換人做，分別為鹿港分局副分局長許秀枝調任員林分局副分局長、交通警察隊副隊長蕭志旺調任鹿港分局副分局長、田中分局副分局長許自强調任和美分局副分局長、婦幼警察隊副隊長劉晃聞調任田中分局副分局長。

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另外，彰化、員林、和美等分局的一組組長也換人做，彰化分局勤務指揮中心主任黃川益調任彰化分局第一組組長，員林分局第五組組長許俊達調任員林分局第一組組長，溪湖分局警備隊隊長侯春發調任和美分局第一組組長，都是希望借重其幹練的長才，能夠有所發揮。

縣警局表示，這次調動都是進行通盤檢討，除少年警察隊警務員江秉昱於113年8月12日到任外，其餘人員應於113年7月24日到任。而芳苑分局偵查隊長蔡志昌，因為家庭因素考量，希望能夠調離偵查隊長一職，經多方挽留，蔡志昌仍心意已決，最後尊重個人選擇，調任溪湖分局警備隊隊長。

彰化縣警局今天公布人事調動如下：

一、鹿港分局副分局長許秀枝調任員林分局副分局長。

二、交通警察隊副隊長蕭志旺調任鹿港分局副分局長。

三、秘書科秘書代理彰化分局第一組組長葉柏志調任交通警察隊副隊長。

四、和美分局副分局長詹廷育調任秘書科秘書。

五、田中分局副分局長許自强調任和美分局副分局長。

六、婦幼警察隊副隊長劉晃聞調任田中分局副分局長。

七、秘書科支援保安科局員楊士漢調任婦幼警察隊副隊長。

八、彰化分局勤務指揮中心主任黃川益調任彰化分局第一組組長。

九、和美分局勤務指揮中心主任蔡宗明調任彰化分局勤務指揮中心主任。

十、田中分局勤務指揮中心主任鐘健行調任和美分局勤務指揮中心主任。

十一、田中分局第五組組長黃富山調任田中分局勤務指揮中心主任。

十二、員林分局第一組組長董耀濱調任田中分局第五組組長。

十三、員林分局第五組組長許俊達調任員林分局第一組組長。

十四、鹿港分局第四組組長劉昆府調任員林分局第五組組長。

十五、鹿港分局勤務指揮中心主任蔡濬旭調任鹿港分局第四組組長。

十六、溪湖分局勤務指揮中心主任許辭彬調任鹿港分局勤務指揮中心主任。

十七、員林分局警備隊隊長楊正偉調任溪湖分局勤務指揮中心主任。

十八、北斗分局警備隊隊長黃森湖調任員林分局警備隊隊長。

十九、北斗分局溪州分駐所警務員兼所長廖大雄調任北斗分局警備隊隊長。

二十、鹿港分局海埔派出所巡官兼所長胡智凱調任北斗分局溪州分駐所巡官兼所長。

二十一、交通警察隊北斗交通警察分隊分隊長呂慶東調任鹿港分局海埔派出所巡官兼所長。

二十二、田中分局第一組巡官丁揚倫調任交通警察隊北斗交通警察分隊分隊長。

二十三、後勤科警務員林焙誼調任交通警察隊第一組組長。

二十四、彰化分局支援北斗分局警務員吳建隆調任北斗分局警務員。

二十五、婦幼警察隊組長何政學調任彰化分局警務員。

二十六、和美分局第一組組長張有麟調任和美分局警備隊隊長。

二十七、溪湖分局警備隊隊長侯春發調任和美分局第一組組長。

二十八、芳苑分局偵查隊隊長蔡志昌調任溪湖分局警備隊隊長。

二十九、刑事警察大隊偵查第二隊隊長吳建明調任芳苑分局偵查隊隊長。

三十、芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長蕭登元調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

三十一、溪湖分局偵查隊偵查員李文偉調陞芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。

三十二、鹿港分局第二組組長張韶承調任員林分局第二組組長。

三十三、員林分局第二組組長粘武雄調任鹿港分局第二組組長。

三十四、溪湖分局第四組警務員陳國銘支援督察科。

三十五、田中分局二水分駐所警務員兼所長劉俊銘調任員林分局偵查隊警務員兼副隊長。

三十六、芳苑分局大城分駐所警務員兼所長許翰綸調任田中分局二水分駐所警務員兼所長。

三十七、溪湖分局第四組巡官代理埔東派出所所長林裕軒調任芳苑分局大城分駐所巡官兼所長。

三十八、交通警察隊彰化交通警察分隊分隊長李孝禹調任溪湖分局埔東派出所巡官兼所長。

三十九、刑事警察大隊第二組偵查員翁維辰調任交通警察隊彰化交通警察分隊分隊長。

四十、彰化分局偵查隊分隊長陳勝雄調陞彰化分局偵查隊警務員兼副隊長。

四十一、彰化分局偵查隊偵查員楊智群調任彰化分局偵查隊分隊長。

四十二、田中分局偵查隊分隊長劉嘉濱調陞田中分局偵查隊警務員兼副隊長。

四十三、刑事警察大隊第二組偵查員張智涵調任田中分局偵查隊分隊長。

四十四、員林分局偵查隊分隊長江忠達調任芳苑分局偵查隊偵查員。

四十五、員林分局偵查隊偵查員陳政勳調任員林分局偵查隊分隊長。

四十六、刑事警察大隊偵查第二隊偵查員賴億誠調任員林分局偵查隊偵查員。

四十七、秘書科支援督察科警務員林淙文調任刑事警察大隊隊本部警務員。

四十八、員林分局偵查隊偵查員林志嘉調陞刑事警察大隊隊本部警務員。

四十九、刑事警察大隊第一組偵查員許力仁調陞刑事警察大隊隊本部警務員。

五十、彰化分局偵查隊偵查員王彧宏調陞刑事警察大隊隊本部警務員。

五十一、員林分局莒光派出所警務員兼所長吳銘發調任北斗分局埤頭分駐所警務員兼所長。

五十二、彰化分局花壇分駐所警務員兼所長鐘翊明調任員林分局莒光派出所警務員兼所長。

五十三、彰化分局芬園分駐所警務員兼所長林正和調任彰化分局花壇分駐所警務員兼所長。

五十四、少年警察隊警務員江秉昱調任彰化分局芬園分駐所警務員兼所長。

五十五、溪湖分局埔心分駐所警務員兼所長陳家偉調任後勤科警務員。

五十六、員林分局永靖分駐所警務員兼所長陳勝文調任溪湖分局埔心分駐所警務員兼所長。

五十七、和美分局嘉犁派出所巡官兼所長洪啓恩調任員林分局永靖分駐所巡官兼所長。

五十八、鹿港分局馬鳴派出所巡官兼所長翁靖凱調任和美分局嘉犁派出所巡官兼所長。

五十九、交通警察隊第一分隊分隊長洪漢鵬調任鹿港分局馬鳴派出所巡官兼所長。

六十、彰化分局莿桐派出所巡官兼副所長楊勛調任交通警察隊第一分隊分隊長。

六十一、鹿港分局秀安派出所巡官兼所長林哲旭調任和美分局大霞派出所巡官兼所長。

六十二、北斗分局中和派出所巡官兼所長陳冠霖調任鹿港分局秀安派出所巡官兼所長。

六十三、交通警察隊和美交通警察分隊分隊長鄭安承調任北斗分局中和派出所巡官兼所長。

六十四、芳苑分局第二組巡官陳柏叡調任交通警察隊和美交通警察分隊分隊長。

六十五、員林分局莒光派出所巡官兼副所長蔡承甫調任鹿港分局外中派出所巡官兼所長。

六十六、和美分局中寮派出所巡官兼所長曾鈺勝調任和美分局伸港分駐所巡官兼所長。

六十七、員林分局同安派出所巡官兼所長許勝柏調任和美分局中寮派出所巡官兼所長。

六十八、彰化分局八卦山派出所巡官兼副所長謝松霖調任員林分局同安派出所巡官兼所長。

六十九、和美分局線西分駐所警務員兼所長林宗延調任彰化分局莿桐派出所警務員兼所長。

七十、芳苑分局竹塘分駐所警務員兼所長丁福氣調任和美分局線西分駐所警務員兼所長。

七十一、芳苑分局草湖派出所巡官兼所長鄧嘉緯調陞芳苑分局竹塘分駐所警務員兼所長。

七十二、保安警察隊分隊長陳泰郎調任芳苑分局草湖派出所巡官兼所長。

七十三、和美分局第四組巡官謝宗宏調任保安警察隊分隊長。

七十四、交通警察隊溪湖交通警察分隊支援公共關係科分隊長葉文坤調陞公共關係科警務員。

七十五、鹿港分局福興分駐所巡官兼副所長許家慶調任交通警察隊溪湖交通警察分隊分隊長。

七十六、交通警察隊員林交通警察分隊分隊長王議進調陞局長室警務員支援督察科。

七十七、田中分局第五組巡官余政忠調任交通警察隊員林交通警察分隊分隊長。

七十八、彰化分局偵查隊巡官莊凡緯調陞鹿港分局警務員支援督察科。

七十九、芳苑分局第三組巡官陳駿瑋調陞秘書科警務員。

八十、彰化分局支援保安科巡官薛宇翔調陞保安科警務員。

八十一、田中分局第四組巡官郭佩霞調陞保防科調查員支援婦幼警察隊。

八十二、刑事警察大隊偵查第四隊偵查員蔡耀祥調陞民防管制中心警務員。

八十三、和美分局第二組巡官楊哲超調陞鹿港分局警務員支援督察科。

八十四、和美分局第三組巡官黃懷仁調陞保安科警務員。

八十五、鹿港分局支援督察科巡官洪文烽調陞芳苑分局警務員支援督察科。

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