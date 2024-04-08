花蓮強震》13死1146傷 全力推進搜尋6失聯者

花蓮強震後今天調來大型重機具，自行從河床造出便道前往太魯閣國家公園砂卡礑步道準備開挖。 （花蓮特搜提供）

2024/04/08 10:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震搜救工作進入第6天，中央災害應變中心今早8點50分舉行第16次工作會報，截至目前強震造成13死6失聯1146傷，而今天重點仍在搜尋6名失聯人員，包括砂卡礑步道1家5口還未找到的3人、新加坡夫妻2人及和仁礦區中和礦場的蕭姓男子。

中央災害應變中心表示，6名失聯者當中，砂卡礑步道有5人，已列為重點區域，評估現場天氣狀況後，出動怪手3輛會同花蓮特搜隊員數名，進行搜救區域落石群的開挖作業；至於和仁礦區中和礦場蕭姓男子，已出動怪手3輛及人員10名，持續推進至搜救區域。

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中央災害應變中心指出，目前天祥晶英酒店、活動中心、天主堂仍有37人留置，而原本留置在西寶國小的59人，其中有50名師生，在今天凌晨2點59分，由巴士載送平安抵達花蓮縣政府，其餘自行駕車返家。

據統計，強震建築物張貼紅色危險標誌42件、張貼黃色危險標誌70件；曾停電372947戶，現仍有327戶停電；曾停氣523戶，台北市仍有190戶停氣；基地台故障共80處，已修復37處，餘43處預計11日前完成修復。

中央災害應變中心說，賑災基金會0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7點WaBay 挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，至4月7日深夜11點59分募得逾1億4000萬元，總捐贈筆數為95442筆。

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