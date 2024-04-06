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花蓮強震》21歲胡女、游家5口都是新北人 侯友宜：絕對不會放棄

獨遊砂卡礑步道失聯的胡女，遺體由救護車送抵花蓮市立殯儀館相驗。（資料照）

獨遊砂卡礑步道失聯的胡女，遺體由救護車送抵花蓮市立殯儀館相驗。（資料照）

2024/04/06 22:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕0403花蓮強震今天（6日）邁入搜救第4天，上午太魯閣砂卡礑步道一處山崩斜坡中尋獲新北市21歲胡女遺體，不過游姓一家5口的游妻及2名孩子仍失聯。新北市長侯友宜晚間發文悼念，「花蓮強震後，前往第一線馳援的所有搜救人員不曾放棄任何希望， 持續在災害現場與天搶命，沒想到今天還是傳來令人遺憾的消息。」

侯友宜在臉書發文說，「家屬通報在花蓮失聯的新北市民中， 年僅21歲的胡小姐被救難人員在砂卡礑步道山崩斜坡中找到時已經不幸罹難， 社會局同仁跟我提及胡小姐剛從樹林高中畢業才3年多，這次獨自到太魯閣國家公園旅行，沒想到竟在砂卡噹步道遭逢不幸，一條年輕的生命因地震就此消逝，令我深深感到不捨與難過。」

侯友宜接續提及，「同一時間失聯的游姓一家5口，也是我們的新北市民，從一開始得知他們失聯的消息後， 就讓我非常掛心，除了不斷在心底為他們祈福，一心盼望著能有令人振奮的消息傳回來，我也再三叮囑我們市府同仁隨時掌握搜救進度。」令人悲痛的是，目前傳出搜救隊員找到的2名罹難者，「在家屬初步指認後，疑似是游爸爸和其中1位女兒……」，目前游媽媽和另外2個年幼的孩子都還下落未明，但只要有任何一絲希望，搜救人員絕對不會放棄。

侯友宜最後強調，「我已經在第一時間要求社會局務必全力協助關懷家屬所需，教育局也已會同校方組成關懷小組，提供家屬各項災害救助。天災無情，人有情，我們一定會盡全力陪伴家屬度過最艱難的時刻。」

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