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大甲媽遶境新港奉天宮進香 祝壽大典萬人參與莊嚴隆重

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，今天（9日）上午舉辦祝壽大典，奉天宮周邊擠滿虔誠參與祝壽大典的信眾。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，今天（9日）上午舉辦祝壽大典，奉天宮周邊擠滿虔誠參與祝壽大典的信眾。（記者林宜樟攝）

2024/04/09 09:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，今天（9日）上午舉辦祝壽大典，爆滿的信眾將奉天宮周邊擠爆，一睹媽祖女神風采，儀式莊嚴隆重，數萬名信眾到場參與，祈求國泰民安。

嘉義縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、立委顏寬恆、前立委陳明文等參與祝壽大典儀式，數萬名信眾在奉天宮廟前祝禱，祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安，祝壽大典於上午8點開始，鳴炮擊鼓，舞者進行迎神舞樂，莊嚴隆重，典禮全程2小時。

奉天宮也準備豬隻，信徒可「拔豬鬃」，將豬鬃毛包在紅包袋祈求增長智慧，信徒也可以登記領取豬公肉，保平安。

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典迎神舞樂。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典迎神舞樂。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，嘉義縣長翁章梁（中）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左三）、奉天宮董事長何達煌（右三）、前立委陳明文（右二）等進行祝壽儀式。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，嘉義縣長翁章梁（中）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左三）、奉天宮董事長何達煌（右三）、前立委陳明文（右二）等進行祝壽儀式。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，信眾虔誠跪拜。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，信眾虔誠跪拜。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，信眾虔誠跪拜。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，信眾虔誠跪拜。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，圖為誦經儀式。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，圖為誦經儀式。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，奉天宮準備豬隻供奉。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，9日上午祝壽大典，奉天宮準備豬隻供奉。（記者林宜樟攝）

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