強制詐騙集團工作錯了嗎？大法官密訪泰源技訓所

大法官上月29日密訪泰源技訓所，勘查強制工作現況。圖為台東泰源技訓所。（資料照）

2021/11/04 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕組織犯罪防制條例、盜贓條例與刑法等三法，均有強制詐騙集團、常業詐欺、慣竊等罪犯工作的規定，雖然2001年的大法官曾宣告該制度合憲，但本屆大法官卻又提案討論其違憲性，定12月中做成解釋。據悉，大法官已於10月29日密訪泰源技訓所，視察強制工作的實際運作狀況，並逐漸理解理論與現實的差距。

強制工作言詞辯論庭10月12日召開，大法官當庭得悉台大法律系教授林鈺雄為了受理本案鑑定，自掏腰包前往位於台東的泰源技訓所勘查強制工作現況後，才出具較接軌現況的學術意見鑑定書，自認身為解釋機關，亦應實地視察。

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大法官緊急以「機密」件函知矯正署出訪事宜，並指定日期。面對司法院正、副院長許宗力與蔡烱燉親自帶領憲法最高解釋機關視察，事出突然又茲事體大，相關人員保密到家，連矯正署的主管機關法務部也是事到臨頭才接獲通報，得知只有矯正署主秘有空接待後，趕緊協調，改由副署長葉貞伶出席。

泰源技訓所內有3種課程，多數受強制工作處分的人參加「認證班」，課程內容、師資、硬體、軟體必須比照政府開設的職業訓練中心，學員經過8個月的訓練，可參加勞動部舉辦的技能檢定，獲得正式證照。少部分受處分人因等待下期課程開設或拒絕強制工作，而參加「短期技藝班」或是一般勞作。

有大法官質疑，為何技訓所內有受處分人跟受刑人，是否違反「區隔原則」？後經解說，才知有些人強制工作時間已滿、但課程尚未結束，因而繼續待在裡面，直到學成後才出所，再入監服刑。而在技訓所多待的時間，可折抵坐牢日數。

亦有大法官詢問，為何不讓全國約6萬名受刑人全部參加「認證班」？矯正署解釋，光是泰源技訓所200餘人，師資、耗材等費用就要花掉500餘萬元，若擴大到全國，不只一年要斥資超過12億元，還要擴充監所硬體空間，預算與實務上有難度。

紙上談兵的大法官透過密訪，逐漸理解理論與實務上確實有差距，並非坐在憲法法庭內想得如此簡單，惟是否會宣告強制工作全部違憲？或是只宣告強制工作、不分情節輕重一律3年違反比例原則仍待評議，結果預計12月中出爐。

過去大法官鮮少出巡，本次是許宗力2016年就任司法院長以來，第二次率隊大規模出巡，親力親為，監觀四方，求民之莫，主動積極，漸接地氣，可望降低以往活在雲端做解釋的疵議。

10月29日的密訪，除了黃昭元、吳陳鐶及蔡宗珍等三名大法官另有要事未隨團，餘12人皆親訪。不過，許宗力與蔡烱燉搭乘同一航班返回台北，也讓部分法界人士質疑，一旦發生意外，恐釀憲政危機，日後仍有改善空間。

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