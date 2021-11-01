婦人上網認識「幽靈飛行員」 聊天差點被騙走9萬

警方向駱勸說、揭穿詐騙集團謊言。（記者王冠仁翻攝）

2021/11/01 18:52

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲駱姓女子透過網路認識一名自稱飛行員的外籍男子，對方每天對她噓寒問暖，以柔情攻勢取得其信任；不久後，該名飛行員謊稱自身財務狀況忽然陷入困境，要她匯9萬元資助。駱不察，連忙跑到銀行要匯錢，幸虧行員發現異狀報警；員警趕到研判駱被詐騙集團盯上，並查出對方要駱匯錢的帳戶已被通報警示，揭穿這名幽靈飛行員的騙術，駱這才大夢初醒。

警方調查，駱姓女子日前透過網路交友軟體，認識一名使用英文對話、自稱是飛行員的外籍男子；對方每天對駱噓寒問暖、聊天寒暄，以柔情攻勢取得駱信任。不久後，對方告訴駱，因為疫情再起等因素，他工作陷入困境、財務狀況日益困難，想請駱暫時資助他。

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駱信以為真，連忙跑到台北市的國泰銀行大直分行，要辦理臨櫃匯款9萬元；但行員詢問她匯款用途，駱卻交代不清，行員研判她遇上詐騙集團隨即報警。

轄區中山分局大直派出所警員葉柏廷、曾柏嘉獲報前往，他們詢問駱事發經過，研判駱遇上詐騙集團；員警再查詢對方要駱匯款的帳戶，發現早已被通報警示。員警拿出過往詐騙的新聞案例，再告訴她帳戶被通報警示，駱這才發現自己被騙。

警方呼籲，現今詐騙手法層出不窮，民眾透過網路交友必須謹慎小心，若對方談及借錢、匯錢等情況，需詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如對當下狀況有任何疑慮，亦可撥打165或110與警方聯繫，全民共同打擊詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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