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    首頁　>　社會

    詐團「黑吃黑」搶奪40萬贓款 少年車手遭槍擊又被打怒報案

    涉嫌「黑吃黑」的侯、羅、張3人，日前被依加重強盜、加重詐欺罪起訴，由於3人羈押期將屆滿，桃園地院裁定續押。 （記者鄭淑婷攝）

    涉嫌「黑吃黑」的侯、羅、張3人，日前被依加重強盜、加重詐欺罪起訴，由於3人羈押期將屆滿，桃園地院裁定續押。 （記者鄭淑婷攝）

    2021/11/01 20:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲侯姓男子在王姓男子介紹下，加入詐騙集團擔任車手，今年8月間接受上游指示，與16歲楊姓少年一起到桃園市觀音區，向張姓婦人收取40萬元詐騙贓款，王男得知後遂與侯男謀議「黑吃黑」，另找來24歲羅姓、張姓同夥在旁埋伏，趁楊少取得贓款後持槍朝他射擊、以槍托毆打，搶走40萬元現金後逃逸，楊少不甘遭搶報案，警方循線逮捕侯、羅、張3人到案，桃園地檢署日前依加重強盜、加重詐欺罪起訴3人，由於3人羈押期將屆滿，桃園地院今天裁定續押。

    起訴指出，該詐騙集團成員於今年8月4日，電聯張婦佯稱其電話費欠繳，須將存款領出至法院公證，並要求她於指定時間面交，隨後指示成員侯男與楊少一同前往收取贓款，而介紹侯男加入詐騙集團的王男得知後，遂與侯男謀議「黑吃黑」，由侯男擔任內應，另找來羅、張2人在附近埋伏。

    起訴指出，侯男取得張婦放在牛皮紙袋的40萬元後交給楊少，羅、張2人則依指示駕駛出租車靠近，侯男趁楊少交付取款報酬時，一把將他推倒在地，羅男隨即下車持槍朝楊少射擊並以槍托毆打，張男也跟著下車出腳狠踹，直到他鬆開放有40萬元的包包，一行人得手後開車揚長而去。

    楊少不甘遭搶報案，警方循線逮到侯、羅、張3人，扣案的空氣槍經檢測無法貫穿；侯男坦承加入詐騙集團並向張婦收取贓款，楊少遭羅、張2人行搶前，他有出手將人推倒；羅男坦承持瓦斯槍射擊，張男則證稱，是由侯男創設群組並指示要搶楊少，檢方認為侯、羅、張3人涉犯共同加重強盜、加重詐欺罪，近日將3人提起公訴，另加重強盜對象為少年，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

    參與「黑吃黑」的王男後也落網，由檢方另案偵辦中，而楊姓少年涉犯詐欺罪，由少年法庭審理中。

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