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    詐騙集團賺很大？ 洗防辦影片揭露成員悲慘下場

    法務部政務次長陳明堂、金管會副主委蕭翠玲、檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥、行政院外交國防法務處處長譚宗保（左至右），一起敲碎象徵「洗錢」、「詐騙」和「地下匯兌」等犯罪的黑箱後，呈現「金流透明」的標誌，象徵以「金流透明」打破「洗錢犯罪」。（記者錢利忠攝）

    法務部政務次長陳明堂、金管會副主委蕭翠玲、檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥、行政院外交國防法務處處長譚宗保（左至右），一起敲碎象徵「洗錢」、「詐騙」和「地下匯兌」等犯罪的黑箱後，呈現「金流透明」的標誌，象徵以「金流透明」打破「洗錢犯罪」。（記者錢利忠攝）

    2021/11/03 18:08

    〔記者吳政峰／台北報導〕為了深化民眾對洗錢防制及打擊資恐、打擊資助武器擴散的認識，行政院洗錢防制辦公室特別拍攝了3支宣傳短片及1部微電影加強宣導，3日在法務部一樓大廳進行「洗金風雲—洗錢防制微電影暨宣導短片」發布會，影片揭露詐騙集團成員雖然人前光鮮亮麗，但被捕後卻面臨家破人亡的悲慘下場。

    影片男主角原本是個窮小孩，加入詐騙集團後日進斗金，衣食無虞，物質條件充裕，還聘女友管帳。某日，女友發現男友竟是詐團成員，且棒打不聽話的車手，驚恐萬分，要他退出集團。男友為了安撫女友，向老大提出退團要求，老大一口答應，還不用償還任何費用，男友以為遇到貴人，沒想到下一秒就被老大出賣，蜂擁而至的警察將他團團圍住，上銬帶走，下場淒涼。

    洗防辦與法務部為了深化民眾對洗錢防制的認同，還特別委由今年東奧女子舉重金牌得主郭婞淳、女子跆拳道銅牌得主羅嘉翎及二手車業網紅「小施」，協助拍攝宣傳短片，分別從「虛擬貨幣實名制」、「網路反詐騙」、「二手車買賣使用匯款交易」等議題，來宣導民眾正確觀念。

    洗防辦執行秘書蘇佩鈺指出，3日首播的微電影—「洗金風雲」，由新銳導演鍾維恆執導，男、女主角分別由卞慶華、梁凱莉演出。全片以一對年輕情侶的故事，提醒年輕的朋友們千萬不要為了享受一時的金錢利益，加入詐騙、洗錢犯罪集團，而毀掉自己的大好前程，在影片結尾時還有令觀眾驚喜的彩蛋，是由舉重金牌郭婞淳再度現身說法，呼籲年輕朋友們，不要當洗錢車手及要保護好自己的個資，一起支持洗錢防制。

    法務部長蔡清祥致詞表示，我國於2019年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑程序中，獲得「一般追蹤」的佳績，也就是亞洲第一名的成績，這是全國各公、私部門共同努力的結果，特別代表政府表達感謝，並期許要在下一次的評鑑再創佳績，除了政府的努力外，也需要全民的支持，大家攜手共同做好「金流透明」，打擊洗錢犯罪。

    洗防辦製播的微電影及宣傳短片，爾後除了將在網路上播放外，亦會在有線電視、便利商店、全國金融機構的ATM提款機上播出，並放置於洗防辦及法務部官網供民眾觀賞做為全國公、私部門及各級學校教育宣導使用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    法務部長蔡清祥我國於2019年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑程序中，獲得「一般追蹤」的佳績，也就是亞洲第一名的成績。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥我國於2019年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑程序中，獲得「一般追蹤」的佳績，也就是亞洲第一名的成績。（記者吳政峰攝）

    洗防辦執行秘書蘇佩鈺指出，3日首播的微電影—「洗金風雲」，由新銳導演鍾維恆執導，男、女主角分別由卞慶華、梁凱莉演出。（記者吳政峰攝）

    洗防辦執行秘書蘇佩鈺指出，3日首播的微電影—「洗金風雲」，由新銳導演鍾維恆執導，男、女主角分別由卞慶華、梁凱莉演出。（記者吳政峰攝）

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