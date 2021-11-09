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    以車抵債卻被誤認販毒 男被押59天獲刑事補償17.7萬

    以車抵債卻被誤認販毒者？男被羈押59天獲刑事補償17.7萬元。（記者鄭淑婷攝）

    以車抵債卻被誤認販毒者？男被羈押59天獲刑事補償17.7萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2021/11/09 18:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曹姓男子於2018年間被警方查獲持有毒品，並循線追出毒品來源是劉姓男子所販售，劉男因此被羈押59天，他喊冤是將車子借給友人以抵債，案發時間他並非車輛使用者，劉男最後獲判無罪確定，他請求刑事補償，桃園地院准予補償17.7萬元。

    警方當時先查獲曹男持有K他命，曹男供稱是於2018年8月8日，在桃園市平鎮區1間汽車旅館，以每公克1000元代價向1名男子購買，該名男子是駕駛自小客車前來交易，警方循車號找到車主劉男，並依毒品罪移送桃園地檢署，劉男被裁准收押，直到起訴後才停押，前後被羈押了59天。

    對於被控販毒，劉男僅坦承是車主但絕無販毒，他解釋曾於2018年6、7月間，因債務問題將車子抵給綽號「阿杰」的馬伕暫用，對方使用到9、10月才歸還，案發期間車子並非他使用；法院另傳喚曹男出庭證稱，他只記得對方「瘦瘦的」、「年輕人」、「不是女生」，無法確認販毒者就是劉男，指認時警察就認定是劉男所為，還說已經跟了很久，但他並不認識劉男。

    法官從曹男說詞、監視器、車籍異動資料等，認為無積極證據證明劉男就是販毒者，一審予以無罪，檢方上訴經高等法院駁回確定。

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