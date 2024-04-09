合法虛幣商勾詐團》王牌交易所用「阿福錢包」 詐3.4億

王牌集團涉及詐欺、洗錢案流程圖

2024/04/09 05:30

坑殺162人 退休夫婦押房產投資遭養套殺慘噴1.5億

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣，最後被害人無法提領，這才驚覺上當，上百名被害人遭詐金額總計高達三億四千萬元，其中一對退休夫妻，就是遭該集團「養套殺」詐騙手法坑殺，抵押房產投資被慘騙一億五千萬元。

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詐騙手段都用阿福錢包

隨著虛擬貨幣盛行，相關詐騙案手法層出不窮，台中市刑大前年底偵破假幣商詐欺集團後，發現有多家實體門市涉詐，調查發現詐欺集團在政府強力打詐下，已轉往聲稱完成洗錢防制法並遵循聲明的實體店家發展，其共通點均為使用「A+CARD（儲值卡）」及「Alfred Wallet（阿福電子錢包）」。

交易所配合詐團製造斷點

而「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世二年，是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流，發現短短兩年即有十一億泰達幣流（約三百三十億元），進一步勾勒出坑殺被害人組織架構犯案流程，偵破國內首宗交易所詐騙案，並發現交易所配合虛擬貨幣投資詐騙集團收取被害人款項、製造金融斷點案件全貌。

國內首宗交易所詐騙案

警方專案小組指出，詐團先在臉書等網路社群裡發布假投資訊息，過程中贈送手機、生日蛋糕、禮券等物品並有小額獲利給被害人，待被害人上鉤，再經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹，到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商（即虛擬貨幣實體店面），以「A+CARD」購買預定額度泰達幣，儲值進「Alfred Wallet」。

最後再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來，驚覺上當憤而報警，全案共有一百六十二名被害人，遭詐金額高達三億四千多萬元，每筆受害金額都不小，平均都在三百萬元起跳。

其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年十一月間到去年二月報案，就是被詐騙「養套殺」手法坑殺，短短三個月被騙走一億五千萬元，檢警去年至今發動多波搜索，發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中，全案帶回二十六名犯嫌。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

專案小組針對王牌交易所及旗下交易商，發動7波搜索攻堅行動，查獲26名嫌犯，查扣冷錢包等相關證物。 （警方提供）

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