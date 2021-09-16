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    首頁　>　政治

    無國籍人士在台蹲冤獄 可望請求刑事補償

    司法院通過刑事補償法修正案，未來只要是「人」，不論是否具有國籍，均可聲請刑補。（記者吳政峰攝）

    司法院通過刑事補償法修正案，未來只要是「人」，不論是否具有國籍，均可聲請刑補。（記者吳政峰攝）

    2021/09/16 20:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕「刑事補償法」規定，只有母國有簽署聯合國兩公約的外國人在台受到冤獄，才有權利聲請刑事補償，忽視無國籍人士等外國人的人權。刑補法的主管機關司法院為了讓法律符合「消除一切形式種族歧視國際公約」，決定刪除不平等條文，讓所有在台灣受到不當拘禁的外國人，都能享有獲得補償的權利。法案已送行政院會銜。

    曾受到不當拘禁的被告，若獲判無罪確定或不起訴，可依刑補法請求刑事補償，日額為3000-5000元不等，依照被拘禁的天數計算總額。依照現行法令，可提出請求人必須具備台灣籍，外國人若不具台灣籍，依照平等互惠原則，其所屬國家必須為兩公約簽署國，才有權利在台聲請刑補。

    司法院認為，讓被告受到不當監禁，國家本來就要負起賠償責任，不能因被告沒有國籍或是因為其國家沒有簽署兩公約，而遭到不合理的差別對待，因而決定修法。

    司法院日前院會通過刪除刑補法第36條「本法於外國人準用之。但以依國際條約或該外國人之本國法律，中華民國人民得享同一權利者為限」的規定。換言之，未來不論是否具有本國籍，也不論是否具有國籍，只要在台灣受到不當監禁，就可聲請刑事補償。

    此外，刑事補償規定，受到不當拘禁的被告獲得無罪判決確定或是不起訴當日起算2年內，可聲請刑補，但有些人可能因為出國、入獄或其他因素，而不知道自己已經平反冤屈，以至於超過2年的請求權時效，因此，修正案新增從「知悉日」起算2年內，可聲請刑補。

    修正案日前經司法院院會通過，已送行政院會銜，若無意見，最快送立法院本會期排審。

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