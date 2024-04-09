震撼幣圈 管理員逃出國 遠端關系統

專案小組共查獲26名嫌犯。（警方提供）

2024/04/09 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾結詐團涉洗錢被查獲，檢方昨也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等七人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。

檢警偵辦期間跟監發現，王牌旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐遭關懷提問露餡，利用ATM將贓款存入公司帳戶，卻因每台ATM有上限竟因此「存爆」，導致機器出現警示，反引來銀行注意。

請繼續往下閱讀...

國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分十五路搜索，拘提潘及共犯多人到案，潘嫌被收押禁見，震撼幣圈。

全案最初是台中市刑大打詐中心在前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢。

警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金蒙受損失。

但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金，恐影響被害人權益，蒙受損失，近期將「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法