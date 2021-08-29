基隆潮境公園海域浮潛險溺水 同行友人施援手保命

王女在友人的攙扶及海巡隊員的戒護下走上岸際。（記者吳昇儒翻攝）

2021/08/29 10:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20多歲王姓女子今日上午與友人一同前往潮境公園進行自由浮潛，但突然間覺得身體不適，無法自行回到岸際，在海中掙扎。所幸同行友人及時發現，協助她安全上岸，搭上救護車前往醫院檢視，保住一命。

基隆市消防局接獲岸巡隊員報案後，立刻派救護車前往現場察看，抵達時以見王女在友人的攙扶下，回到岸際，意識清楚。救護人員先幫她測量血壓等數值，發現都正常無異狀，為求慎重起見，仍請她到醫院檢查，以免發生危險。

王女在友人的攙扶下搭上救護車。（記者吳昇儒翻攝）

王女在友人的攙扶下搭上救護車。（記者吳昇儒翻攝）

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