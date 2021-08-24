「底加啦！」女警地毯式搜索 助阿嬤尋回佛祖金項鍊

警方幫阿嬤找到金項鍊。（警方提供）

2021/08/24 11:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區一名80多歲游姓阿嬤昨日至銀樓維修一條觀音佛祖金項鍊扣頭，回家途中不慎遺失，經銀樓業者報警後，大雅分局潭北派出所警員徐瑋成、鄭郁儒徒步陪阿嬤地毯式搜尋金項鍊。女警鄭郁儒發揮女生的細心，在一部汽車旁的碎石地上發現了金項鍊蹤影，鄭員興奮直呼「底加啦！」讓阿嬤喜極而泣。

游姓阿嬤說，這條觀音佛祖金項鍊戴了數十年，昨日至銀樓維修扣頭，回到家後卻發現脖子上的金項鍊不見了，遂回到銀樓找尋，銀樓老闆熱心為其調閱店內監視器，畫面顯示老闆將項鍊交給阿嬤戴上後離去，但阿嬤卻始終想不起來項鍊會掉在哪裡，並協助報警。

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阿嬤向警方指稱，回程經過一處好友的廢棄舊房子，回憶湧上心頭，便走進空地晃晃看看才再返家。鄭員聞後，直覺感到項鍊可能便在此處，立即發揮女生的細心，進入空地開始仔細搜索，果不其然在一部汽車旁的碎石地上發現了金項鍊。阿嬤見到項鍊喜極而泣，對警方能夠幫忙找回觀音佛祖金項鍊表示萬分感謝，並頻頻向警方說「真的歹勢啦！金感謝！」

潭北所長廖敏男今日表示，轄內高齡長者眾多，員警若遇到與長者有關的報案，都會耐心協助，安撫長輩焦急心情的同時，也設身處地以長者的角度思考，讓長輩感到窩心並順利解決問題。

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