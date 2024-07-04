轟！彰化員警騎警用機車趕往處理民眾報案途中遭撞飛 警車起火畫面曝

彰化警分局員警騎警用機車出勤，不料與轎車擦撞後警車起火燃燒，最終燒毀。（警方提供）

2024/07/04 14:47

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化警分局泰和派出所2名員警昨天（3日）騎警用機車趕往處理一起自殺案，不料途中在穿越路口時，潘姓員警與1輛轎車發生擦撞，連人帶車噴飛，警車還起火燃燒，同僚趕忙把他扶到路邊，附近民眾見狀持滅火器協助滅火，潘員則四肢擦傷，警方初判是轎車未讓警車先行，確實肇事原因與責任由警方釐清。

彰化警分局指出，潘姓員警昨天上午11點50分與同僚騎警用機車處理一起自殺案件，途中經過彰化市金馬路一段與寶部路口，由北往南至金馬路左轉時警用機車有開啟蜂鳴器及警示燈，不料潘員與1輛沿著金馬路一段東往西直行的轎車發生擦撞，導致潘員倒地受傷，轎車駕駛未受傷。

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車禍發生當下，潘員連人帶車噴飛出去，警用機車還起火燃燒，火勢相當猛烈，同僚趕忙把他扶到路邊，附近汽車修理廠的業者見狀，火速持滅火器前往滅火；潘員則由消防員救護送醫治療，所幸僅四肢擦傷，包紮後已出院。附近工廠老闆娘說，當時曾有聽到鳴笛聲，隨即又聽到「碰」的一聲。

警方表示，雙方酒測值均為0，警用機車燒毀，轎車則是左側、前車身擦損。事故發生後，警方有派其他員警前往處理自殺案，勸阻成功。初步肇事原因，疑為轎車駕駛未讓警車先行，不過實際肇事原因與責任尚待釐清。

彰化警分局員警騎警用機車出勤，不料與轎車擦撞後警車起火燃燒，火勢一度相當猛烈。（民眾提供）

彰化警分局員警騎警用機車出勤，不料與轎車擦撞後警車起火燃燒，附近民眾以滅火器搶救。（民眾提供）

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