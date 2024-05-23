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中捷砍人案》中捷即起「班班有2警」 每天112警力護車

台中捷運自昨天起，每班列車均配置兩名員警保障車廂安全。（警方提供）

台中捷運自昨天起，每班列車均配置兩名員警保障車廂安全。（警方提供）

2024/05/23 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運21日驚傳無差別砍人事件，曝露出警力配置問題，市警局方面隨即做出應變，即日起每天投入112名警力護車，且要達到「班班有2警」的標準，另也由沿線派出所線上警力，加強捷運站體巡簽及守望，今天有搭車民眾說，曾在上班時段看到高達4名護車員警，讓人安心不少。

台中市警局指出，鑑於5月21日台中捷運車廂內發生持刀攻擊，導致2名乘客受傷案件，昨日起每班列車均配置兩名警察保障車廂安全，每日除捷警外，由各分局、交通及保大隊支援52名、保四總隊支援60名警力，達到護車比例100％的標準，並協同捷運公司隨車及保全人員交叉巡邏，加強專責護車勤務。

另為因應捷運系統各項突發事故，以及路線跨越多個分局轄區等特殊性，市警局也訂出轄區分局捷運警察隊支援規定，結合沿線共6個分局、11個派出所線上巡邏警力，加強捷運站體巡簽及守望，整合發揮最大見警率，全力維護旅客的安全，而會在車廂看到4名護車員警，則是因員警要機動或移動到市政站待命處期間出現。

而為避免案發後中捷啟動過站不停機制，捷警隊員警無法搭乘列車趕赴現場，除現有2站預置警用機車，目前已增加全線18站警用機車預置，提升員警於站體間移動之機動性。

台中捷運自昨天起，每班列車均配置兩名員警保障車廂安全。（警方提供）

台中捷運自昨天起，每班列車均配置兩名員警保障車廂安全。（警方提供）

市警局表示，每天投入112名警力護車。（警方提供）

市警局表示，每天投入112名警力護車。（警方提供）

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