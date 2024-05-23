假冒「中捷長髮男」借5萬應急警逮27歲網路小編 辯為了衝流量

林男散布的假訊息。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/23 13:11

〔記者邱俊福／台北報導〕台中捷運發生無差別砍人事件後，網路出現假冒奮力壓制行兇洪男的長髮男身分進行借錢的假訊息。刑事局科技犯罪防制中心經追查，鎖定在新北市一家財經資訊公司擔任網路論壇小編的林姓男子，今通知他到案說明，他坦承是為引發社會關注，衝網路流量，訊後將移由轄區警分局依社維法報請法院裁處。

警方調查，27歲林男在網路論壇「股市爆料同學會」擔任小編工作，本月21日晚間18時11分於自行創建帳號「台股兩萬衝衝衝」內，貼文「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎（誤，現在詐騙集團的手腳是越來越快了，他也不跟我說一下他多少錢才解套，我怎麼知道什麼時候才能拿到錢」，以及冒名「中捷長髮男」之簡訊截圖。

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該簡訊截圖內容冒名「中捷長髮男」，佯稱「因住院急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元，等台積電解套的時候，再用股息歸還，要求將錢轉到帳戶內」，因簡訊內的帳戶已馬賽克隱碼，未有民眾受騙，警方認定為假訊息。該貼文引發社會議論後，林男即自行刪文，並利用論壇管理員的權限，將該帳號刪除。

警方據報追查鎖定林男，今天約談他到案說明，林男表示該簡訊為其製作的假訊息，對造成網友以訛傳訛，感到非常後悔，用意僅是為引發社會關注，增加網路流量，並提醒社會大眾勿遭類似手法詐騙。

警方說，林男為增加網路流量及話題性，利用近日台中市捷運發生之治安事件，自行製作虛偽內容，並非詐騙集團發送的簡訊，且簡訊內容之帳戶已馬賽克隱碼，未有民眾受騙匯款，涉及散布不實訊息至網路論壇，而造成民眾恐慌，違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公安寧者之虞，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，將移由轄區警分局報請法院裁處。

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