中捷砍人案》母子相對無語 連夜為兇手兒購鞋置裝

洪生今天下午被押解到中檢時，已經換上新T恤與短褲，腳上還穿上拖鞋。（記者張瑞楨攝）

2024/05/22 22:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕全天下沒有任何父母要花20年養出殺人犯！犯下台中捷運隨機殺人未遂案的20歲洪姓醫護專科生，昨天案發時被乘客打趴倒地，衣服被扯破，連鞋子都掉了，光著腳穿醫院病人服，被移送警局偵訊，其母親昨夜（21日）探望兒子，似乎捨不得兒子如此模樣，連夜買鞋子衣物，洪生今天下午被移送台中地檢署時，身上穿著新T恤與短褲，腳上已穿上拖鞋。

洪生前天從醫院被押解到台中市警局第六分局偵訊時，他身穿醫院提供的病人服，光著腳，顯得頗狼狽，其母昨天晚間抵達六分局，警方在安全與兼顧親情的考量下，讓母子短暫見面，也同意母子短暫抱一下，並非外傳的「相擁而泣」。

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至於母子兩人於短暫時間談些什麼？洪父今天下午與洪母出面道歉時說，當時母子兩人都無語。

不過，洪生今天下午由六分局移送台中地檢署聲請羈押時，他已經換上T恤與短褲，也不是光腳，而是踩著脫鞋，精神也顯得飽滿，據指出，是洪母捨不得兒子如此模樣，連夜採購而得，再透過警方交給兒子，洪母並於今天趕緊聘請律師，陪同兒子偵訊，但警方並未同意父母今天與兒子相見，也就是案發至今，洪母僅短暫於見兒子一面。

台中地檢署今天傍晚以洪生涉嫌殺人未遂重罪，且有反覆犯罪之虞等兩項理由，向台中地方法院聲請羈押，如果台中地院裁定准予羈押，台中看守所會另外提供囚服給洪生。

洪生被押解到警局時。，身穿病人服且光腳，顯得頗狼狽。（記者張瑞楨翻攝）（記者張瑞楨攝）

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